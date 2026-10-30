Дослідники з Університету Тренто в Італії випробували програму тренування усвідомлених сновидінь із медитацією, перевірками реальності та сценаріями у віртуальній реальності. Учасники, які виконували ці вправи двічі на тиждень протягом місяця, повідомляли про усвідомлені сни у чотири рази частіше, ніж група, яка лише практикувала перевірки реальності, повідомляє Live Science.

Як відбувалося тренування

Усвідомленим називають сон, під час якого людина розуміє, що спить, і часом може впливати на перебіг сновидіння. До експерименту залучили студентів університету. Спочатку вони медитували, щоб посилити усвідомлення власних думок у конкретний момент, а потім проходили VR-тренування.

У віртуальному середовищі учасники бачили ситуації, схожі на сни: предмети або люди порушували закони фізики, сцени різко змінювалися, а незвичні деталі на кшталт гілок, що закривають двері, мали спонукати їх запитати себе, чи є побачене реальним. Під час дослідження учасники вели щоденник снів і щодня зазначали, скільки снів вони пам’ятають та скільки з них були усвідомленими.

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Порівняння з іншими групами

Ще одна група виконувала перевірки реальності під час реалістичних, а не схожих на сновидіння VR-сценаріїв. Її учасники повідомляли про усвідомлені сни більш ніж у вісім разів рідше, ніж група із сюрреалістичними симуляціями. На думку авторів, це свідчить, що результат не можна пояснити самим лише використанням віртуальної реальності.

Дослідження, опубліковане 28 вересня у журналі Frontiers in Psychology, охопило 38 людей. Контрольні групи не медитували, тому наразі неможливо точно відокремити вплив медитації від впливу VR-сценаріїв. Команда проводить наступне дослідження без медитації, щоб перевірити, чи є саме віртуальні сценарії ключовим елементом методики.

Можливе застосування

Нейробіолог Деніел Морріс із Північно-Західного університету, який не брав участі в роботі, припустив, що усвідомлені сновидіння потенційно можуть бути корисними людям із нічними кошмарами, адже дають змогу змінювати їхній сюжет. Автори дослідження також розглядають можливість персоналізувати VR-тренування, наприклад відтворювати повторювані кошмарні сни, щоб людина могла навчитися розпізнавати характерні для них сигнали.

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