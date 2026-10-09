У Цюриху улюблена музика й Моцарт зменшили біль після введення канюлі — TIME

Дослідження в Цюриху, Швейцарія, за участю 204 людей, яким перед МРТ вводили венозну канюлю, виявило зв’язок між прослуховуванням улюблених композицій або сонати Вольфганга Амадея Моцарта та меншими оцінками болю після процедури. Про роботу, опубліковану в журналі Frontiers in Pain Research, повідомляє TIME.

Учасники проходили МРТ головного мозку, хребта, голови або шиї. Їх розподілили на чотири групи: одна слухала спокійну релаксаційну музику, друга — сонату Моцарта для двох фортепіано ре мажор K.488, третя — власні улюблені пісні, а контрольна група не слухала музики. Музику для перших трьох груп вмикали до, під час і після введення канюлі у вену.

Оцінки болю після процедури

Учасників просили оцінити біль до та після введення канюлі. У групах, що слухали Моцарта або улюблені композиції, через дві хвилини після процедури зафіксували значуще зниження оцінок болю. Учасники з власним музичним добором також уже через 30 секунд після процедури оцінювали біль нижче, ніж до неї та в інших групах.

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Релаксаційна музика, як і відсутність музики, не дала значущого зменшення болю. Старша авторка дослідження припустила, що повільна, негучна й малодинамічна релаксаційна музика могла не привертати уваги пацієнтів.

Можливі пояснення

Автори не встановлювали точний механізм ефекту. Серед можливих пояснень вони назвали вивільнення ендорфінів, зниження артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, тривожності та стресу, а також відволікання уваги. Водночас дослідники зазначили, що на оцінки болю могла вплинути присутність доброзичливого експериментатора поруч із пацієнтом.

Надалі команда планує перевірити інші класичні твори та з’ясувати, чи може музика допомагати за інтенсивнішого болю, ніж під час введення голки.

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