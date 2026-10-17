У UC Berkeley виявили у мишей зворотний зв’язок сну й гормону росту — ScienceDaily

Дослідники Каліфорнійського університету в Берклі встановили у мишей, що сон стимулює вивільнення гормону росту, а цей гормон через зворотний зв’язок впливає на нейронні механізми пробудження. Роботу, опубліковану в журналі Cell, описує ScienceDaily.

Науковці зосередилися на гіпоталамусі — ділянці мозку, яка бере участь у регулюванні вироблення гормонів і циклу сну та неспання. Вони вивчали нейрони, що продукують гормон, який стимулює вивільнення гормону росту (GHRH), а також два типи нейронів, що виробляють соматостатин. GHRH сприяє секреції гормону росту, тоді як соматостатин її пригнічує.

Активність нейронів під час сну

Експерименти проводили на мишах, використовуючи імплантовані в мозок електроди, оптичну стимуляцію окремих нейронів і методи відстеження зв’язків між клітинами. Під час REM-сну зростала активність нейронів, пов’язаних і з GHRH, і з соматостатином. Попри протилежну дію цих сигнальних систем, їхня скоординована активність супроводжувалася посиленням вивільнення гормону росту.

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Під час не-REM-сну активність нейронів, що продукують соматостатин, знижувалася, послаблюючи гальмівний вплив. Водночас активність нейронів, пов’язаних із GHRH, помірно зростала. Таке поєднання також сприяло секреції гормону росту.

Зворотний зв’язок із пробудженням

Дослідники також з’ясували, що гормон росту впливає на блакитну пляму — ділянку стовбура мозку, пов’язану з бадьорістю, увагою та пізнавальними функціями. Коли рівень гормону поступово зростав під час сну, він стимулював нейрони цієї ділянки та сприяв переходу до стану неспання.

Гормон росту важливий не лише для розвитку в дитячому віці: він підтримує м’язову й кісткову тканини, регулює використання запасеного жиру та впливає на рівень глюкози. Автори зазначають, що результати можуть стати основою для подальших досліджень порушень сну, пов’язаних із метаболічними та неврологічними захворюваннями. Водночас механізми встановили в експериментах на мишах, тому їхню дію в людей ще потрібно окремо перевірити.

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