У UCSF описали дофаміновий шлях формування харчових уподобань — News-Medical

У США дослідники Університету Каліфорнії в Сан-Франциско описали повільний дофаміновий шлях, за допомогою якого мозок пов’язує смак їжі з поживними речовинами, що надходять до кишківника. Як повідомляє News-Medical, цей механізм може допомагати пояснити, як люди й тварини з часом починають віддавати перевагу певним продуктам або напоям.

Сигнал після надходження поживних речовин

На відміну від швидких дофамінових сигналів, які виникають за секунди у відповідь на зовнішні подразники, цей шлях активується після потрапляння поживних речовин до травної системи. За даними авторів, сенсори в кишківнику розпізнають, зокрема, цукор і жири та передають сигнал до мозку. Дофамінова відповідь наростає після надходження їжі до кишківника і може зберігатися протягом кількох хвилин.

У дослідах на мишах науковці вводили до шлунка тварин цукрову воду або рідину, схожу на молочний коктейль, одночасно вимірюючи вивільнення дофаміну в мозку. Це дозволило відокремити реакцію на поживні речовини від впливу смаку. Сильний і тривалий сигнал зафіксували в передній базолатеральній мигдалині — ділянці мозку, яку позначають як BLA.

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Перевірка ролі у навчанні

Коли дослідники блокували цей шлях, миші продовжували нормально їсти, але не могли навчитися пов’язувати новий смак із надходженням калорій. В іншому експерименті вчені штучно стимулювали дофамінові волокна в BLA після того, як миші куштували некалорійний смак. Після цього тварини починали надавати йому перевагу: стимуляція фактично замінила для них поживні речовини.

Схожий патерн показали дані нейровізуалізації людей. Психологиня Єльського університету Дана Смолл повторно проаналізувала ПЕТ-дослідження 13 чоловіків, які вживали молочний коктейль або некалорійний напій. Після надходження поживних речовин до кишківника вивільнення дофаміну концентрувалося в лівій BLA. В окремому досліді за участю 38 дорослих фМРТ також виявила підвищену активність у цій зоні після вживання глюкози.

Автори зазначили, що реакція на поживні речовини і в мишей, і в людей була істотно сильнішою в лівій BLA, ніж у правій. Команда також наголосила, що не досліджувала вплив препаратів групи GLP-1 на цей механізм, тому можливий зв’язок таких ліків із виявленим шляхом наразі лишається припущенням.

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