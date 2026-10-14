У UCSF виявили антитіла, пов’язані з передчасними пологами — News-Medical

У США дослідники Каліфорнійського університету в Сан-Франциско виявили аутоантитіла, які можуть бути пов’язані з частиною випадків передчасних пологів. У жінок, які народили до 37-го тижня вагітності, ці антитіла з’являлися раніше та були присутні у вищих рівнях, ніж у тих, хто народив у строк, повідомляє News-Medical.

Аутоантитіла та запалення

Роботу опублікували в журналі Nature Immunology. Науковці використали метод PhIP-Seq, який дає змогу широко аналізувати антитіла в крові та визначати білки, які вони розпізнають. Спершу команда дослідила зразки жінок, які проходили лікування в клініці репродуктивної медицини UCSF і завагітніли після перенесення заморожених ембріонів.

Потім учені проаналізували зразки крові понад 2 тисяч вагітних із восьми когорт. До масиву ввійшли, зокрема, зразки Каліфорнійської програми пренатального скринінгу, зібрані на 15-му тижні вагітності. У групі жінок із передчасними пологами виявили ширші зміни в антитілах на ранньому етапі вагітності.

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Роль білка IL-1RA

Особливу увагу дослідники звернули на антитіла до білка IL-1RA, який регулює запалення. IL-1RA блокує молекулу IL-1β, здатну спричиняти запалення та маткові скорочення. На думку авторів, нейтралізація IL-1RA антитілами може послаблювати природний механізм стримування IL-1β.

В експерименті на вагітних мишах введення антитіл до IL-1RA підвищило рівень IL-1β у крові матерів, а в плацентах зафіксували ознаки ушкодження. Дослідження тканин людської плаценти також показало, що IL-1RA накопичується в ділянках з’єднання клітин судин, через які між матір’ю та плодом відбувається обмін киснем і поживними речовинами.

Автори зазначають, що антитіла до IL-1RA виявили лише в частині випадків передчасних пологів, тому причин такого перебігу вагітності може бути багато. Синтетична форма IL-1RA — анакінра, яку застосовують для лікування запальних захворювань, може стати предметом подальших досліджень як потенційний спосіб профілактики передчасних пологів.

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