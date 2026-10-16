У USC розробили метод вирощування імунних клітин проти раку — ScienceDaily

Дослідники Університету Південної Каліфорнії (USC) розробили метод тривалого вирощування та генетичного модифікування попередників імунних клітин. У дослідах на мишах такі клітини оселялися в кістковому мозку, утворювали нові імунні клітини та уповільнювали прогресування раку крові й солідних пухлин, повідомляє ScienceDaily.

Попередники замість зрілих макрофагів

Команда USC Stem Cell працювала з гранулоцитарно-моноцитарними попередниками — GMP. У нормі вони можуть перетворюватися на макрофаги та інші клітини імунної системи. Науковці підібрали визначену суміш хімічних речовин, яка дала GMP змогу довго виживати й розмножуватися в лабораторії, не дозріваючи передчасно.

За даними дослідників, навіть після значного розмноження в лабораторних умовах GMP зберігали свої молекулярні характеристики та здатність формувати функціональні макрофаги й споріднені клітини. Це може усунути частину виробничих обмежень терапій на основі зрілих макрофагів: такі клітини важко масово культивувати, генетично змінювати, заморожувати та зберігати.

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CAR-рецептори та випробування на мишах

Науковці оснастили GMP химерним антигенним рецептором CAR, який дає імунним клітинам змогу розпізнавати конкретний маркер на поверхні ракових клітин. Частину клітин також доповнили сигналом для залучення й активації інших імунних клітин, зокрема T-клітин. Такий сигнал залишався ефективним і за невідповідності імунних характеристик донора та реципієнта, що потенційно відкриває шлях до заздалегідь виготовлених клітинних препаратів.

Після введення мишам модифіковані попередники закріплювалися в кістковому мозку та інших ділянках кровотворення, де могли створювати нові інженерні макрофаги й споріднені клітини. GMP із CAR-рецепторами уповільнювали перебіг онкологічних захворювань у моделях раку крові та солідних пухлин. Комбінація CAR із додатковим імуноактивувальним сигналом посилювала протипухлинну відповідь.

Результати поки що доклінічні

Автори також перевірили підхід на мишачій моделі хронічної гранулематозної хвороби — спадкового порушення, за якого окремі імунні клітини не можуть ефективно знищувати мікроорганізми. Введення GMP відновило в тварин здатність боротися з бактеріальною інфекцією. Дослідження опублікували в журналі Cell; його результати щодо лікування раку наразі є доклінічними й потребують подальшої перевірки безпеки та ефективності для людей.

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