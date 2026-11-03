У Вандербільті створили атлас раку молочної залози з понад 7 600 пухлин — News-Medical

Дослідники Онкологічного центру Вандербільта-Інграма створили один із найбільших транскриптомних атласів раку молочної залози, об’єднавши дані більш як 7 600 пухлин із 22 незалежних досліджень. Роботу опублікували 3 листопада в журналі Cell Reports Medicine, повідомляє News-Medical.

Молекулярні відмінності пухлин

Транскриптом — це повний набір молекул РНК, які продукує пухлина. Такий аналіз дає змогу оцінити активність генів та інші молекулярні характеристики новоутворень. Автори об’єднали дані, отримані на різних платформах і за різними методами, адаптувавши для цього обчислювальні підходи, які раніше застосовували в одноклітинній геноміці.

Атлас згрупував пухлини у взаємопов’язані кластери зі спільними молекулярними рисами, реакціями на лікування та клінічними наслідками. За висновком авторів, традиційні категорії раку молочної залози не повністю відображають клінічно значущі відмінності між пухлинами.

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Виявлені підтипи

Дослідження показало, що пухлини з низькою експресією рецептора естрогену більше схожі на ER-негативний рак, хоча традиційно їх лікують як ER-позитивний. Також науковці виділили підгрупи HER2-позитивних пухлин, найбільш залежних від сигналізації HER2, які потенційно можуть отримати користь від певних інгібіторів кінази HER2.

Окремо атлас виявив нейроендокринну форму раку молочної залози, пов’язану з гіршими результатами після стандартної хіміоендокринної терапії. Дослідники вказали на FGFR1 як потенційну терапевтичну мішень для цієї групи. Для потрійно негативного раку молочної залози вони також визначили агресивний базально-люмінальний прогеніторний підтип із можливою вразливістю до терапії, спрямованої на RTK/MAPK, та антиангіогенних препаратів.

Команда розробила інструмент для віднесення пухлин до підтипів за даними стандартного bulk РНК-секвенування. Наступним етапом має стати проспективна перевірка того, чи поліпшить вибір лікування на основі цих транскрипційних підтипів результати для пацієнтів.

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