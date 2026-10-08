У великих собак епігенетичні зміни накопичуються швидше — Nature

Дослідження 894 собак приблизно 120 порід показало, що у великих собак епігенетичні зміни, пов’язані зі старінням, накопичуються швидше, ніж у малих. У самців такі зміни також накопичувалися швидше, ніж у самиць, навіть якщо самців кастрували в ранньому віці, повідомляє Nature.

Молекулярні мітки старіння

Науковці дослідили розташування метильних груп — хімічних міток на ДНК, які можуть впливати на активність генів. Ці мітки є частиною епігеному клітини, а їхню втрату або появу іноді використовують як біологічний показник старіння.

Команда поєднала дані про метилювання ДНК із генетичним секвенуванням та іншою інформацією. На основі зв’язку між патернами метилювання і хронологічним віком дослідники створили молекулярний годинник, який міг визначати вік собаки за її епігеномом із точністю до одного року.

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Зв’язок із ризиком смерті

Собаки, чий епігенетичний вік перевищував хронологічний, мали вищий ризик смерті упродовж наступних двох років. Роботу опублікували в журналі Science.

Дослідники є учасниками Dog Aging Project, до якого наразі залучено близько 55 тисяч учасників. Власники тварин періодично заповнюють анкети про здоров’я та середовище своїх собак і надсилають зразки їхньої крові.

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