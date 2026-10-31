У Вікторії підтвердили рекордні 426 випадків виразки Бурулі — ABC News Australia

У штаті Вікторія в Австралії за минулий рік підтвердили рекордні 426 випадків виразки Бурулі — бактеріальної інфекції шкіри, яка може уражати жирову тканину та м’язи. Зараження зазвичай відбувається влітку та восени, хоча хвороба все ще є нечастою серед людей, повідомляє ABC News Australia.

Виразка Бурулі є ендемічною для півостровів Морнінгтон і Белларін, Джилонга та деяких передмість Мельбурна. Вона також трапляється в окремих прибережних районах Квінсленду, поблизу Дарвіна та на південному узбережжі Нового Південного Уельсу в районі Батменс-Бей.

Як проявляється інфекція

Збудником є бактерія Mycobacterium ulcerans. Спочатку інфекція може виглядати як невелике безболісне ущільнення на шкірі, яке легко не помітити. Згодом шкіра над ним відмирає, чорніє і може перетворитися на відкриту виразку, що без лікування збільшується.

Лікар-інфекціоніст Деніел О’Браєн із Barwon Health у Джилонгу та Королівської лікарні Мельбурна зазначив, що приблизно у 90% випадків, які він спостерігає, ущільнення з часом переходить у виразку. Ураження кісток трапляється менш ніж у 1% випадків. Перші симптоми зазвичай стають помітними лише через п’ять або шість місяців після інфікування.

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Діагностика і профілактика

Для підтвердження діагнозу беруть мазок із виразки та проводять ПЛР-тест на наявність M. ulcerans. Лікування зазвичай починають із курсу антибіотиків тривалістю від шести до восьми тижнів. За значного ушкодження тканин або проблем із загоєнням може знадобитися хірургічне втручання. Навіть за належного лікування повне загоєння іноді триває місяці або до року.

Інфекцію пов’язують із комарами, тому виразки часто виникають на руках і ногах поблизу місць укусів. Інфікованими можуть бути також щіткохвості та кільцехвості посуми: вони виділяють бактерію з послідом, через який вона потрапляє в ґрунт і може проникнути в порізи на шкірі.

О’Браєн радить максимально закривати тіло одягом, користуватися репелентами на відкритих ділянках шкіри, прикривати рани під час роботи з ґрунтом, а ушкодження одразу промивати водою з милом та обробляти антисептиком. Також слід уникати контакту з хворими або травмованими посумами.

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