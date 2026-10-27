У випробуванні 212 Pb-ADVC001 у 80% пацієнтів знизився ПСА — News-Medical

У фазі 1 клінічного випробування альфа-випромінювального радіофармпрепарату 212 Pb-ADVC001 у 80% учасників із прогресуючим метастатичним раком простати рівень простат-специфічного антигену (ПСА) знизився щонайменше на 50%. Дослідження TheraPb охопило 22 пацієнтів, які раніше отримували інгібітор андроген-рецепторного сигнального шляху та хіміотерапію таксанами, повідомляє News-Medical.

Результати ранньої фази

Учасникам вводили 212 Pb-ADVC001 у дозах від 60 до 200 МБк. Лікування проводили з інтервалами у шість, чотири, два або один тиждень; загалом пацієнти могли отримати до шести доз у семи групах із різними дозуваннями та графіками. Дослідники оцінювали токсичність, побічні явища, динаміку ПСА, виживаність без рентгенологічного прогресування та загальну частоту відповіді на лікування.

За даними випробування, дозолімітуючої токсичності не зафіксували, а максимальну переносиму дозу не встановили. Найпоширенішими пов'язаними з лікуванням небажаними явищами були сухість у роті та нудота; серйозних небажаних явищ не повідомляли. Медіана виживаності без рентгенологічного прогресування становила 11,2 місяця, а загальна частота відповіді — 100%.

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Підготовка до наступної фази

Комітет дослідження рекомендував для другої фази TheraPb дози 160 і 200 МБк. Випробування було першим дослідженням 212 Pb-ADVC001 за участю людей. Результати опублікували в прискореному розділі Late-Breaking Fast Track журналу The Journal of Nuclear Medicine.

Препарат спрямований на простат-специфічний мембранний антиген PSMA. Альфа-випромінювачі відрізняються від бета-випромінювачів на кшталт 177 Lu тим, що випускають високоенергетичні частинки, які проходять у тканинах лише кілька клітинних ширин. Автори дослідження зазначили, що профіль безпеки та можливість варіювати дози й частоту введення дають підстави вивчати комбінації препарату з іншими протипухлинними засобами.

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