У випробуванні 54% молодих дорослих досягли ремісії діабету — News-Medical

У Канаді та Великій Британії 24-тижнева програма низькокалорійної дієти у поєднанні з тренуваннями під наглядом допомогла досягти ремісії цукрового діабету 2 типу 27 із 50 учасників віком від 18 до 45 років. У групі звичайного лікування ремісію зафіксували у двох із 46 учасників. Про результати рандомізованого клінічного випробування RESET for Remission повідомляє News-Medical.

Як проходила програма

До дослідження залучили 96 дорослих з ожирінням, яким діабет 2 типу діагностували не більш як шість років тому. Протягом перших 12 тижнів учасники інтервенційної групи дотримувалися раціону на 800–900 кілокалорій на добу; у дні тренувань їм рекомендували додаткові 200–250 кілокалорій. Перші два тижні харчування складалося із замінників їжі, згодом дозволяли один звичайний прийом їжі на день.

Із третього тижня учасники двічі на тиждень тренувалися під наглядом фахівців із фізичних вправ. Тривалість занять поступово збільшили приблизно до години, порівну поєднуючи аеробне й силове навантаження. Ще одне аеробне заняття на тиждень учасники виконували самостійно. У другій половині програми дієтологи та фахівці допомагали перейти до раціону для утримання ваги й самостійних тренувань.

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Результати та обмеження

Ремісію визначали як рівень глікованого гемоглобіну HbA1c нижче 6,5% без цукрознижувальних препаратів щонайменше протягом 12 тижнів. Через 24 тижні всі 14 учасників програми, які знизили масу тіла щонайменше на 10%, перебували в ремісії, однак це була невелика підгрупа.

Учасники програми втратили на 7,5 кг більше, ніж учасники групи звичайного лікування. Їхня жирова маса знизилася на 16,5% відносно контролю, тоді як статистично значущої різниці у зміні м’язового об’єму та безжирової маси тіла не виявили. Також покращилися сила кистьового стискання та показник фізичної підготовленості з поправкою на масу тіла.

Серйозних небажаних явищ не зареєстрували, хоча 43 із 50 учасників інтервенційної групи повідомили щонайменше про одне небажане явище, переважно закреп, головний біль, запаморочення або втому. Автори зазначили, що дослідження не мало окремої групи лише з дієтою, тому додатковий внесок тренувань у частоту ремісії визначити неможливо. Тривалість ремісії після завершення 24-тижневого спостереження також невідома.

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