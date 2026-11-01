У жителів аргентинських Анд виявили варіанти поблизу гена AS3MT — ScienceAlert

У жителів високогірного містечка Сан-Антоніо-де-лос-Кобрес на півночі Аргентини виявили групу генетичних варіантів поблизу гена AS3MT, які пов’язують з ефективнішим метаболізмом миш’яку. Ці варіанти можуть допомагати організму безпечніше переробляти токсичний елемент, що природно потрапляє до підземних вод із вулканічних порід, повідомляє ScienceAlert.

Дослідження ДНК мешканців Анд

Дослідники проаналізували зразки крові або мазки зі щоки 124 жінок із Сан-Антоніо-де-лос-Кобрес, у яких виявили різний вміст метаболітів миш’яку в сечі. Науковці перевірили мільйони генетичних маркерів і зіставили результати з відкритими геномними даними населення Перу та Колумбії з проєкту 1000 Genomes.

Варіанти поблизу гена AS3MT значно частіше траплялися серед мешканців аргентинського поселення, ніж у генетично подібних групах із Перу та Колумбії. Фермент AS3MT, за даними попередніх досліджень, відіграє важливу роль у метаболізмі миш’яку.

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Вода з високим вмістом миш’яку

Сан-Антоніо-де-лос-Кобрес розташований на висоті близько 3775 метрів на плато Пуна-де-Атакама. До встановлення системи фільтрації у 2012 році питна вода там містила приблизно 200 мікрограмів миш’яку на літр — у 20 разів більше за рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров’я рівень у 10 мікрограмів на літр. Регіон заселений щонайменше 7 тисяч років, а можливо — до 11 тисяч років.

В організмі миш’як перетворюється на кілька сполук. Монометильований миш’як є особливо токсичною проміжною формою, тоді як диметильований миш’як легше виводиться із сечею. У мешканців Сан-Антоніо-де-лос-Кобрес раніше виявляли менше токсичної проміжної сполуки та більше форми, яку організм легше виводить.

Автори дослідження 2015 року, опублікованого в Molecular Biology and Evolution, припустили, що тривалий вплив миш’яку міг сприяти природному добору варіантів, які знижують уразливість до його токсичної дії. Окреме дослідження 2025 року за участю понад 6500 дорослих у Бангладеш також виявило два генетичні кластери — FMO та GSTO, — які разом із AS3MT впливають на ефективність метаболізму миш’яку.

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