У зубах дітей з аутизмом виявили 19 хімікатів у вищих концентраціях — ScienceAlert

У молочних зубах дітей з аутизмом виявили 19 потенційно токсичних хімічних сполук у статистично вищих концентраціях, ніж у контрольній групі. Таких висновків дійшли автори пілотного дослідження, опублікованого в журналі Neurotoxicology and Teratology, повідомляє ScienceAlert.

Аналіз 38 зразків

Науковці дослідили молочні зуби, які передали родини 38 дітей: 22 з них мали аутизм, ще 16 увійшли до контрольної групи. Зразки очищали та аналізували методом двовимірної газової хроматографії з мас-спектрометрією. Дослідники шукали сліди речовин, які використовують у пестицидах, пластмасах, ароматизованій продукції, вогнезахисних і сонцезахисних засобах.

У середньому в кожному зразку виявили понад 300 потенційно токсичних речовин, хоча їхній набір відрізнявся між дітьми. Детальніше науковці розглянули 60 сполук, присутніх щонайменше у половини учасників. Із них 39 Агентство з охорони довкілля США класифікує як речовини з токсичним впливом на розвиток або репродуктивну функцію чи як сполуки, що можуть порушувати роботу ендокринної системи.

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Що показали зуби

У 95% із цих 60 сполук концентрації були вищими у зразках дітей з аутизмом, проте статистичну значущість підтвердили для 19 відмінностей. Зокрема, концентрація бензилбензоату в групі дітей з аутизмом була на 722% вищою, ніж у контрольній. Цю речовину використовують у засобах особистої гігієни, як харчову добавку та в препаратах проти вошей і корости.

Серед речовин, рівень яких був статистично вищим, автори назвали органофосфатні естери, бензойні кислоти та естери, фенілпропани, фталати, саліцилати, етери, ароматичні кетони й капролактам. Також у молочних зубах зафіксували 11 сполук, які, за попередніми повідомленнями, можуть мігрувати з компонентів дитячих пляшечок.

Обмеження дослідження

Автори наголошують, що результати не доводять, ніби будь-яка з виявлених речовин спричиняє аутизм. Дослідження має пілотний характер і базується на невеликій вибірці. Водночас аналіз зубів дає змогу оцінювати накопичений вплив хімічних речовин: молочні зуби формуються приблизно від четвертого місяця внутрішньоутробного розвитку до трирічного віку дитини.

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