Учасники 12-тижневого дослідження холодного душу повідомили про на 31% менше днів відсутності через хворобу, ніж контрольна група. У дослідженні, яке психологиня Університету Базеля Лена Глазер вивчала в межах своєї докторської дисертації, взяли участь 719 здорових людей віком від 18 до 65 років. Їх попросили протягом 12 тижнів приймати душ настільки холодної температури, наскільки це дозволяло обладнання.

Як повідомляє News-Medical, чимало учасників припинили участь у перші два тижні, однак надалі кількість тих, хто вибував, зменшилася. Глазер пов’язує це з поступовим звиканням до процедури. Ті, хто продовжив участь, також повідомляли про поліпшення фізичного та психічного самопочуття, хоча ці оцінки були суб’єктивними.

Менше води та енергії

Учасники називали безпосередніми ефектами холодного душу відчуття бадьорості та свіжості. За словами дослідниці, вони також пишалися тим, що змогли зробити щось некомфортне для себе. Водночас люди зазвичай проводили під душем менше часу, а отже, споживали менше води.

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За наведеними в дослідженні розрахунками, для душу обсягом 45 літрів зниження температури води з 40 до 15 градусів Цельсія заощаджує 1,3 кВт·год енергії. За 12 тижнів учасники скоротили викиди CO₂ у середньому на 15 кілограмів на людину — це зіставляють із викидами від поїздки автомобілем на 100 кілометрів.

Ефект після завершення дослідження невідомий

Дослідниця зазначила, що невідомо, чи продовжували учасники приймати холодний душ після завершення дослідження. Також не встановлено, наскільки екологічною була їхня поведінка в інших сферах і чи не компенсували вони дискомфорт іншими діями, здатними зменшити або нівелювати екологічний ефект. Глазер вважає, що навіть помірне зниження температури води може бути корисним, а люди можуть поступово добирати комфортний для себе рівень холоду.

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