Дослідники Інституту медичних досліджень Волтера та Елізи Голл (WEHI) виявили тип імунних клітин, здатний розпізнавати та знищувати клітини дрібноклітинного раку легень. Йдеться про гамма-дельта Т-клітини, які можуть атакувати пухлини навіть тоді, коли ті уникають виявлення звичайними імунними клітинами, повідомляє ScienceDaily.

Зв’язок із відповіддю на лікування

Результати дослідження опублікували в журналі Cancer Cell. Аналіз даних клінічних випробувань IMpower133 і CASPIAN показав, що пацієнти з сильнішими гамма-дельта Т-клітинними сигнатурами були серед тих, хто найбільше виграв від імунотерапії. За даними дослідників, більша кількість таких клітин у пухлинах також була пов’язана з довшим виживанням пацієнтів.

Дрібноклітинний рак легень є однією з найагресивніших форм цього захворювання: менш як 7% пацієнтів живуть п’ять років після встановлення діагнозу. Пухлини цього типу часто уникають імунного нагляду, через що лише невелика частина хворих має тривалу відповідь на імунотерапію.

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Перевірка на мініатюрних пухлинах

Науковці створили лабораторні моделі мініатюрних пухлин із тканин, переданих пацієнтами через Victorian Cancer Biobank у співпраці з Королівською лікарнею Мельбурна. До цих моделей додали гамма-дельта Т-клітини, виділені з крові тих самих пацієнтів. У лабораторних експериментах клітини ефективно виявляли та знищували ракові клітини.

Команда також перевірила дію двох препаратів: тарлатамабу, схваленого для лікування дрібноклітинного раку легень, і золедронату, який застосовують при остеопорозі та пов’язаних із раком захворюваннях кісток. Золедронат збільшував кількість доступних гамма-дельта Т-клітин і покращував їхню здатність розпізнавати пухлини, а тарлатамаб допомагав зближувати імунні та ракові клітини. Їхнє поєднання посилило знищення ракових клітин у лабораторних моделях.

Дослідники також розглядають підхід із перенесенням імунних клітин: їх можна зібрати, розмножити поза організмом і повернути пацієнтові. WEHI спільно з ученими Інституту Доерті працює над подальшим розвитком цього напряму для створення нового класу імунотерапевтичних препаратів проти дрібноклітинного раку легень.

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