Учені виявили різні клони клітин раку підшлункової в одній пухлині — News-Medical

У США дослідники з онкологічного центру Мурс Каліфорнійського університету в Сан-Дієго та Нью-Йоркського університету проаналізували 443 451 окрему клітину з 62 пухлин у 59 людей із протоковою аденокарциномою підшлункової залози. Вони виявили різні клони пухлинних клітин — групи клітин зі схожими генетичними характеристиками, які в межах однієї пухлини еволюціонують паралельно.

Як повідомляє News-Medical, частина таких клонів набувала стійкості до лікування, а інші — властивостей, пов’язаних зі швидким поширенням. Результати дослідження свідчать, що безперервна генетична перебудова пухлинних клітин може сприяти резистентності до терапії та метастазуванню.

Перехід між підтипами

Раніше клітини протокової аденокарциноми підшлункової залози переважно поділяли на два підтипи: менш агресивний класичний і більш агресивний базальний. Новий аналіз окремих клітин показав, що генетична перебудова всередині пухлини дає раковим клітинам змогу переходити між цими підтипами.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У більш агресивних базальних популяціях науковці зафіксували підвищену активність гена MYC, який пов’язують із розвитком раку підшлункової залози. У додаткових експериментах блокування активності MYC повертало клітини до менш агресивного класичного стану та робило їх доступнішими для імунних клітин. Це потенційно могло підвищувати вразливість пухлини до імунної атаки.

Можливе пояснення слабкої відповіді на імунотерапію

Також у деяких клонах виявили підвищену активність гена TIGIT, продукти якого можуть допомагати раковим клітинам уникати імунного розпізнавання. У тих самих клональних клітинах була пригнічена активність гена PD-1. Автори припускають, що це може пояснювати, чому імунотерапія, спрямована на PD-1, рідко є ефективною проти протокової аденокарциноми підшлункової залози.

Дослідження опублікували в журналі Nature Genetics. Воно було присвячене протоковій аденокарциномі підшлункової залози — формі раку, яка, за даними авторів повідомлення, забирає життя понад 85% людей упродовж п’яти років після встановлення діагнозу.

Читай нас у