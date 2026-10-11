Учені виявили у мишей шлях відтоку рідини із задньої частини ока — ScienceDaily

Команда Університету Британської Колумбії та Університету Торонто виявила у мишей раніше неописаний шлях, яким рідина та продукти обміну можуть залишати задню частину ока і надходити до лімфатичної системи. Новий шлях дослідники назвали posterior ocular lymphatic outflow, або POLO. Про результати дослідження повідомляє ScienceDaily.

Шлях відтоку за сітківкою

Сітківка — світлочутлива тканина в задній частині ока — має високу метаболічну активність і постійно утворює побічні продукти, які необхідно виводити. Накопичення рідини, продуктів обміну й запального матеріалу пов’язують, зокрема, з глаукомою, віковою макулярною дегенерацією та іншими захворюваннями сітківки, що можуть призводити до незворотної втрати зору.

Щоб простежити рух рідини, науковці ввели флуоресцентні молекули-маркери у вузький простір у задній частині ока мишей. Для спостережень вони поєднали магнітно-резонансну томографію, ближню інфрачервону флуоресцентну візуалізацію та мікроскопічне дослідження.

Дослідники виявили дрібні лімфатичні судини у судинній оболонці ока — шарі під сітківкою, багатому на кровоносні судини. За їхніми спостереженнями, рідина рухалася із задньої частини ока до тканин орбіти, а за кілька хвилин маркери досягали прилеглих лімфатичних вузлів.

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Що це означає для досліджень хвороб ока

Понад століття вважалося, що око не має лімфатичної дренажної системи, характерної для більшості інших органів. У 2009 році Ніру Гупта та Єні Юджел уже описали пов’язаний із лімфатичною системою увеолімфатичний шлях у передній частині ока. Нова робота описує раніше не визнаний маршрут виведення рідини із задньої частини ока.

Автори наголошують, що результати отримано на мишах, тому роботу POLO-шляху в людини ще належить встановити. Також необхідно з’ясувати, чи пов’язані зміни цього механізму із захворюваннями ока та чи можна безпечно впливати на нього. У перспективі дослідження може допомогти вивчати виведення рідини, білків і запального матеріалу, а також доставлення ліків до глибоких структур ока.

Результати опубліковано в науковому журналі Translational Vision Science & Technology.

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