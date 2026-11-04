Учені вперше виміряли вірусні антитіла у видихуваному повітрі — News-Medical

Дослідники за допомогою неінвазивного методу PExA вперше виміряли антитіла до респіраторних вірусів у частинках видихуваного повітря. Дослідження, до якого долучилися науковці Каролінського інституту, опублікували в журналі eBioMedicine, повідомляє News-Medical.

Як працює метод

Учасники дихали у спеціально розроблений прилад, який збирав дрібні частинки, що утворювалися з рідини, яка вистилає малі дихальні шляхи. Потім зразки аналізували на наявність специфічних антитіл до вірусів. Раніше отримання зразків із нижніх дихальних шляхів вимагало інвазивних процедур, зокрема бронхоскопії.

Антитіла у слизовій оболонці дихальних шляхів відіграють важливу роль у захисті від вірусу грипу, SARS-CoV-2 та респіраторно-синцитіального вірусу. За даними дослідників, імунна відповідь у нижніх відділах легень також важлива для запобігання тяжким захворюванням, зокрема пневмонії.

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Результати дослідження

До дослідження залучили 28 учасників когорти COMMUNITY у лікарні Дандерюд; 18 із них нещодавно перенесли інфекцію дихальних шляхів. Науковці порівнювали парні зразки крові, назального секрету та видихуваного повітря.

У зразках видихуваного повітря виявили антитіла IgA та IgG, спрямовані проти SARS-CoV-2, вірусу грипу й RSV. Рівні специфічних IgG у зразках із нижніх дихальних шляхів загалом відповідали показникам у крові. Для IgA спостерігали іншу картину, що узгоджується з більшим внеском локальних антитільних реакцій слизової оболонки.

Автори назвали роботу початковим методологічним дослідженням і наголосили на потребі подальшої валідації на більших групах. У майбутньому метод може допомогти досліджувати зміни імунної відповіді в нижніх дихальних шляхах після інфекцій або вакцинації та підтримати оцінювання профілактичних підходів.

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