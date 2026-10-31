UCSF запустив випробування ультразвуку для галюцинацій при шизофренії — News-Medical

У Сан-Франциско, США, команда Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (UCSF) запустила перше клінічне випробування за участю людей, що оцінює низькоінтенсивний фокусований ультразвук для зменшення слухових галюцинацій у людей зі шизофренією. Про це повідомляє News-Medical.

Дослідження фази 1 під номером NCT07710989 має оцінити безпеку та можливість проведення повторних сеансів процедури. Ультразвук спрямовують на хвостате ядро — глибинну ділянку мозку, що входить до смугастого тіла та, за припущенням дослідників, може бути пов'язана з появою галюцинацій. Для процедури використовують неінвазивний пристрій, який носять на голові.

Схема випробування

Науковці планують залучити до 12 учасників. Кожен із них має пройти п'ять щоденних сеансів активного фокусованого ультразвуку та п'ять сеансів контрольної процедури з нефокусованою подачею ультразвуку. Між двома етапами передбачена перерва.

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Контрольна процедура подає таку саму кількість ультразвукової енергії та має зберегти сенсорні відчуття від процедури, однак не концентрує енергію на конкретній ділянці мозку. Це дасть змогу оцінити, чи зменшує активне втручання симптоми понад можливий ефект плацебо та інші неспецифічні чинники.

Що оцінюватимуть науковці

До й після процедури учасникам проводитимуть функціональну МРТ у стані спокою, щоб простежити зміни функціональних зв'язків хвостатого ядра з іншими ділянками мозку. Також оцінюватимуть вираженість слухових галюцинацій за валідованими шкалами, інші психіатричні симптоми, настрій, безпечність, переносимість процедури та можливі побічні ефекти.

Випробування ґрунтується на попередніх результатах, опублікованих у журналі Brain Stimulation: один сеанс низькоінтенсивного фокусованого ультразвуку забезпечив значуще, але тимчасове зменшення галюцинацій. Деякі перші учасники нинішнього дослідження також повідомили про послаблення симптомів, однак ці спостереження мають попередній характер. Дослідження UCSF фінансує Focused Ultrasound Foundation.

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