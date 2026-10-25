Уганда ввела 21-денний карантин для громадян після поїздок до ДР Конго — TimesLIVE

Уганда запровадила 21-денний карантин для своїх громадян, які повертаються до країни та раніше відвідували Демократичну Республіку Конго. Рішення ухвалили на тлі посилення заходів проти поширення Еболи, повідомляє TimesLIVE з посиланням на міністра охорони здоров’я Уганди Кріса Барьомунсі.

Влада Уганди заявляє, що в країні немає Еболи після завершення останнього спалаху в липні. Водночас занепокоєння викликали два випадки Еболи, виявлені в Кенії та Нігерії у людей, які перед тим перебували в Уганді.

Перевірка випадку в Нігерії

Уганда розслідує випадок у Нігерії, що стосується дружини швейцарського дипломата, яка відвідувала країну минулого місяця. Угандійські посадовці разом із нігерійською владою та міжнародними партнерами аналізують геномне секвенування, дані про подорожі, контакти та пересування жінки.

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Швейцарська влада заявляла, що вона заразилася в Уганді. Барьомунсі назвав такі висновки передчасними та зазначив, що родичі жінки із регіону Західний Ніл відвідували її в передмісті Кампали Кансанга, а також їздили до ДР Конго.

Посилений контроль на кордонах

Перший пацієнт із Еболою в Кенії прибув із ДР Конго до Уганди, а 3 жовтня вилетів з аеропорту Ентеббе до Найробі. Через два дні він помер. За словами постійної секретарки Міністерства охорони здоров’я Діани Атвіне, цей пацієнт і хвора в Нігерії перебували в аеропорту Ентеббе того самого дня, однак не контактували між собою — це встановили після перегляду записів камер спостереження.

За словами Барьомунсі, усі 60 контактних осіб, пов’язаних із випадком у Кенії, завершили 21-денний період медичного спостереження та були зняті з нього. Уганда також посилила перевірки в аеропорту Ентеббе та на всіх сухопутних прикордонних пунктах. Усім, хто прибуває до країни повітрям, суходолом або водою, потрібно заповнювати форму для відстеження пасажирів.

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