Уганда заборонила транзит через свою територію мандрівникам, які раніше відвідували Демократичну Республіку Конго. Рішення ухвалили на тлі розслідування щодо мандрівниці, у якої в Нігерії підтвердили хворобу, спричинену вірусом Бундібугіо. Як повідомляє Premium Times, Міністерство охорони здоров’я Уганди також відновило форми для встановлення місцеперебування мандрівників, щоб за потреби оперативно проводити подальше спостереження та відстеження контактів.

Розслідування маршруту пацієнтки

В угандійському відомстві заявили, що наявна інформація свідчить: мандрівниця не мала симптомів на момент виїзду з Уганди. Водночас посадовці продовжують з’ясовувати час появи симптомів та обставини її можливого інфікування.

Уганда співпрацює з органами охорони здоров’я Нігерії, щоб встановити повну історію поїздок пацієнтки, її пересування та можливий контакт із джерелом зараження. Уганда також запросила докладні записи про подорожі та результати геномного секвенування, якщо вони доступні. Уряд країни наголосив, що Уганда залишається вільною від Еболи.

21 жовтня угандійське міністерство повідомляло, що перебування пацієнтки в країні не доводить її зараження саме там. За попередніми даними, вона їздила у східну частину ДР Конго у справах, а потім прямувала через Уганду.

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Посилення контролю

Міністерство заявило про посилення заходів інфекційного контролю в пунктах в’їзду та виїзду, а також у медичних закладах. Там також попередили про можливе застосування положень закону про громадське здоров’я у разі порушення протиепідемічних вимог. Громади закликали повідомляти компетентним органам про підозри щодо несанкціонованого перетину кордону для проведення скринінгу та подальших заходів у сфері громадського здоров’я.

Спалах хвороби, спричиненої вірусом Бундібугіо, в Уганді оголосили 15 травня 2026 року після завезення випадків із ДР Конго. Тоді в країні зафіксували 20 підтверджених випадків, зокрема дві смерті, а в серпні оголосили про завершення спалаху після 42 днів без нових локальних випадків.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, станом на 20 жовтня у ДР Конго зафіксували 9704 підтверджені випадки та 4687 смертей у восьми провінціях. Нігерія також повідомила, що вірус у її пацієнтки генетично дуже подібний до вірусу, виявленого в першому завезеному випадку в Кенії, але це не доводить інфікування пацієнтки в Кенії.

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