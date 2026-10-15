Україна отримала 50 тисяч доз вакцини від кору, паротиту та краснухи для дітей

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15 жовтня 2026 року в Україну надійшло 50 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту й краснухи (КПК). Щеплення відповідно до Національного календаря профілактичних вакцинацій залишаються безоплатними та доступними в медичних закладах.

50 тисяч доз комбінованої вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) надійшли в Україну. Препарат призначений для безоплатної вакцинації дітей відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень.

Україна отримує вакцини в межах співпраці Міністерства охорони здоров’я з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (Gavi). Угоду про партнерство підписали наприкінці 2024 року. Вона передбачає фінансування частини вакцин для національної програми імунізації відповідно до Стратегії розвитку імунопрофілактики до 2030 року.

У межах партнерства ЮНІСЕФ закуповує вакцини та доставляє їх до України, а Центр громадського здоров’я МОЗ координує розподіл між регіональними центрами контролю та профілактики хвороб. Наразі препарати вже надійшли до закладів охорони здоров’я, що дасть змогу забезпечити безперервність планової вакцинації дітей.

Для вакцинації потрібно звернутися до сімейного лікаря, педіатра або найближчого закладу охорони здоров’я. У Центрі громадського здоров’я наголошують, що щеплення за Національним календарем профілактичних щеплень є безоплатними.

Якщо дитина пропустила планові щеплення, варто якнайшвидше звернутися до лікаря. Він складе індивідуальний графік вакцинації, щоб надолужити пропущені дози.

Кір — заразна інфекційна хвороба, яка може спричинити серйозні ускладнення, зокрема пневмонію, енцефаліт і навіть смерть. У вагітних інфекція підвищує ризик передчасних пологів і викидня.

Епідемічний паротит — вірусна інфекція, яка може призвести до тяжких ускладнень, зокрема орхіту, гострого панкреатиту, менінгіту та втрати слуху. Орхіт у чоловіків у деяких випадках може впливати на фертильність.

Краснуха — вірусна інфекція, яка під час вагітності може призвести до викидня або вроджених вад розвитку дитини.

Найефективнішим способом захисту від цих захворювань є вакцинація.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

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