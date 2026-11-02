Українські та литовські хірурги врятували одномісячне немовля з вродженою вадою

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У Дніпрі команда українських і литовських лікарів успішно прооперувала одномісячну дитину з атрезією стравоходу — вродженою вадою, за якої стравохід не має нормального сполучення зі шлунком.

На момент операції малюк важив лише 2,5 кг. Через малий вік і вагу дитини втручання було особливо складним.

Хірурги провели операцію торакоскопічним методом, використовуючи ендоскопічне обладнання. Така техніка дає змогу виконувати втручання через невеликі розрізи без широкого відкриття грудної клітки та зменшує травматичність операції.

Операція минула успішно. Наразі дитина вже вдома, добре почувається та набирає вагу.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я України

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