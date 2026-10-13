Улюблену музику пов’язали з нижчими оцінками болю після уколу — News-Medical

У Швейцарії дослідники встановили, що пацієнти, які слухали улюблену музику під час встановлення внутрішньовенного катетера перед МРТ, повідомляли про нижчий рівень болю через 30 секунд і дві хвилини після проколу, ніж учасники без музичного супроводу. Про результати роботи, опублікованої у журналі Frontiers in Pain Research, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

У проспективному контрольованому дослідженні в Університетській лікарні Цюриха взяли участь 204 пацієнти віком від 17 до 83 років. Їх розподілили на чотири групи: одна слухала музику Моцарта, друга — обрані самими пацієнтами композиції, третя — релаксаційну музику, а контрольна група не слухала музики.

Учасників розподіляли відповідно до черговості запланованих МРТ-обстежень, а не випадково. Рівень болю оцінювали за візуально-аналоговою шкалою до процедури, одразу після неї, а також через 30 секунд і дві хвилини. Під час порівняння враховували початкові показники болю.

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Результати та обмеження

Зі 204 учасників 71 людина мала біль ще до встановлення катетера. У цій підгрупі ті, хто слухав улюблену музику, також повідомили про нижчий рівень болю відразу після процедури порівняно з контрольною групою. У пацієнтів із попереднім болем прослуховування Моцарта пов’язали з нижчими показниками через дві хвилини після проколу; різниця через 30 секунд була граничною.

Водночас у всій вибірці для музики Моцарта зафіксували лише статистично незначну тенденцію до нижчого болю через дві хвилини. Релаксаційна музика не продемонструвала значущої різниці з контрольною групою. Пряме порівняння між музичними групами також не підтвердило, що улюблені композиції були ефективнішими за Моцарта чи релаксаційну музику.

Автори зазначили, що висновки потребують перевірки у більших рандомізованих дослідженнях, зокрема під час болючіших процедур. Серед обмежень вони назвали невипадковий розподіл учасників, невелику підгрупу людей із початковим болем, нетривале спостереження — лише дві хвилини — та можливий вплив спілкування з медперсоналом на оцінки пацієнтів.

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