Ультраоброблена страва спричинила сильнішу інсулінову відповідь — News-Medical

Ультраоброблена страва за однакової калорійності та поживного складу викликала сильнішу інсулінову відповідь і по-іншому впливала на використання енергії організмом. Таких висновків дійшли автори рандомізованого перехресного дослідження, опублікованого в журналі Nature Metabolism, повідомляє News-Medical.

Порівняли два прийоми їжі по 300 калорій

У метаболічній частині експерименту 32 здорові дорослі учасники після нічного голодування в різні дні отримували ультраоброблену та не ультраоброблену страви по 300 ккал. Їх зрівняли за вмістом макронутрієнтів, глікемічним індексом, енергетичною щільністю, доступними вуглеводами, клітковиною, натрієм і водою. Після їжі впродовж трьох годин дослідники проводили аналізи крові та непряму калориметрію.

Загальна експозиція глюкози була подібною для обох страв, однак після не ультраобробленої їжі рівень глюкози швидше зростав у перші 20 хвилин. Водночас після ультраобробленої страви концентрація інсуліну була вищою через 40, 60, 90 і 120 хвилин. Через три години показники інсуліну в обох випадках майже повернулися до початкового рівня.

Відрізнялося використання вуглеводів і жирів

Обидві страви підвищували швидкість обміну речовин, найбільше — приблизно через 40 хвилин. Проте після ультраобробленої їжі цей ефект тривав довше, тому сумарні витрати енергії після прийому їжі були вищими. Не ультраоброблена страва сильніше зміщувала використання палива організмом у бік вуглеводів, тоді як після ультраобробленої відносно більшим було окиснення жирів.

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Автори зазначили, що така картина має окремі риси, подібні до порушеного паливного обміну при інсулінорезистентності та діабеті другого типу. Водночас чутливість до інсуліну в дослідженні безпосередньо не вимірювали, тому результати не доводять, що ультраоброблені продукти спричиняють ці стани.

Мозкова реакція також відрізнялася

У дослідженні взяли участь 57 людей, а 52 з них увійшли до фінального аналізу функціональної магнітно-резонансної томографії. Учасникам показували зображення 28 знайомих продуктів — 14 ультраоброблених і 14 не ультраоброблених — та просили оцінити, скільки вони готові за них заплатити.

Відмінності у метаболізмі вуглеводів були пов’язані з відмінностями реакції мозку на зображення їжі в ділянках, що беруть участь у сенсорній обробці, навчанні та винагороді. Однак суттєвої різниці у готовності платити за продукти двох категорій учасники не продемонстрували.

Дослідники застерегли, що не можуть приписати виявлені ефекти лише ступеню обробки їжі: страви відрізнялися джерелами білка, інгредієнтами та добавками. Дослідження також охоплювало невелику вибірку, оцінювало реакцію на окремі невеликі прийоми їжі та не встановлює довгострокових наслідків для ваги, харчової поведінки або ризику хронічних захворювань.

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