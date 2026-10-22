У США страхові компанії UnitedHealthcare та Humana припиняють дію окремих планів Medicare Advantage, що торкнеться майже 1 мільйона людей. Як повідомляє The Hill, зміни відбуваються на початку сезону реєстрації в Medicare.

Скількох клієнтів стосуватимуться зміни

UnitedHealth Group заявила, що через припинення дії планів страхове покриття втратять приблизно 390 тисяч її учасників. Ще близько 600 тисяч людей втратять медичне обслуговування через Humana. Компанії припиняють пропонувати окремі плани в регіонах, де отримують менший прибуток.

За даними Fortune, на які посилається The Hill, рішення пов’язане з прагненням захистити корпоративні прибутки. Видання також повідомляє, що на UnitedHealth Group вплинули неочікувано високий рівень використання медичних послуг і зростання медичних витрат, які позначилися на вартості акцій компанії у 2025 році.

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Які плани припиняють дію

Переважно йдеться про плани типу Preferred Provider Organization, що передбачають гнучкішу мережу лікарів і медичних закладів. Скорочення UnitedHealthcare насамперед стосуються планів, які дозволяли пацієнтам звертатися до лікарів поза мережею.

Перехід на більш обмежені плани може означати менше додаткових переваг, більше обмежень щодо доступних лікарів і вищі власні витрати пацієнтів. Великі страхові компанії також скорочують стоматологічне покриття, підвищують суми, які клієнти сплачують самостійно, та відмовляються від деяких планів покриття рецептурних ліків із нульовою щомісячною платою.

Спеціалізовані плани

Водночас компанії розширюють спеціалізовані плани для людей із тяжкими захворюваннями. Страховики не можуть стягувати з учасників Medicare вищу плату за такі плани, обмежені певними станами, проте отримують на них більші державні субсидії.

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