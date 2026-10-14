Університет Райса підвищив чутливість Cas13a для виявлення ВІЛ у 100 разів — News-Medical

Дослідники Університету Райса створили модифікований варіант ферменту Cas13a для виявлення РНК-вірусів. У лабораторному тесті із синтетичним неінфекційним зразком ВІЛ чутливість системи зросла у 100 разів без втрати стабільності ферменту, повідомляє News-Medical. Дослідження опублікували в журналі Cell Chemical Biology.

Стабільний фермент зробили чутливішим

Cas13a — це варіант CRISPR-технології, що націлюється на РНК — генетичний матеріал вірусів, зокрема ВІЛ. У діагностичному аналізі фермент зв’язується з визначеною послідовністю РНК і створює сигнал, який можуть зчитати людина або прилад, наприклад світіння чи зміну кольору.

Команда почала роботу зі стабільної версії Cas13a, здатної витримувати жорсткі умови аналізів, зокрема високу температуру. Водночас цей варіант не міг виявляти дуже малі кількості цільової РНК. Для підвищення чутливості науковці спершу визначили структуру білка та відібрали дві його ділянки для модифікації.

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Одна зміна замість двох

Зміна обох обраних ділянок зробила Cas13a надто чутливим: фермент подавав сигнал навіть без цільової РНК. Натомість модифікація лише однієї ділянки підвищила чутливість у 100 разів і не знизила стабільності ферменту.

Автори зазначають, що Cas13a можна поєднувати з програмованою направляючою, яка націлює систему на конкретну вірусну послідовність РНК. Тому той самий фермент потенційно можна адаптувати для виявлення SARS-CoV-2, вірусів грипу, Еболи, Зіка, респіраторно-синцитіального вірусу або гепатиту C. За словами дослідників, оптимізований Cas13a може застосовуватися в комерційних аналізах, зокрема RT-qPCR і тестах латерального потоку.

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