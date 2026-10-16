Університет Техасу отримав $579 745 на дослідження КТ серця — News-Medical

Університет Техасу в Арлінгтоні отримав трирічний грант на $579 745 для дослідження методу, який має допомогти зменшити променеве навантаження на пацієнтів під час комп’ютерної томографії серця без втрати діагностичної точності. Як повідомляє News-Medical, фінансування надав Національний інститут серця, легень і крові, що входить до складу Національних інститутів здоров’я.

Метод для багатофазної томографії

Керуватиме проєктом професор фізики Мінґву Цзінь. Робота зосереджена на багатофазній коронарній КТ-ангіографії — дослідженні, під час якого зображення отримують у кілька моментів серцевого циклу. Такий підхід дає лікарям більше даних і допомагає зменшувати розмиття, спричинене рухом серця, однак передбачає більшу дозу опромінення, ніж сканування в одній фазі.

КТ-ангіографія поєднує комп’ютерну томографію із введенням йодовмісної контрастної речовини у вену та дає змогу створювати тривимірні зображення кровоносних судин і навколишніх тканин. Її застосовують, зокрема, для неінвазивної оцінки захворювань коронарних артерій, а також для виявлення аневризм, звужень чи ушкоджень судин, тромбів і пухлин.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Поєднання фізики КТ і глибокого навчання

Дослідники планують створити метод 4D DRAC, який поєднає модельно-орієнтовану ітеративну реконструкцію з алгоритмами глибокого навчання. Реконструкція перетворює первинні дані сканування на зображення, які можуть інтерпретувати лікарі. Чотиривимірний підхід додає до тривимірної візуалізації часовий вимір, що важливо для зображення рухомих структур серця.

Команда сформує синтетичну бібліотеку пацієнтів на основі ретроспективно зібраних даних реальних обстежень, розробить 3D- і 4D-методи глибокого навчання та визначатиме найнижчу дозу випромінювання, за якої діагностична точність не погіршується. Спершу її оцінюватимуть за допомогою комп’ютерної моделі, що імітує аналіз зображень радіологом, а потім перевірять у невеликому дослідженні за участю людей, які оцінюватимуть зображення. Дані для роботи надасть клініка Mayo в Рочестері, штат Міннесота.

Читай нас у