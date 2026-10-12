Університет Женеви вказав на прогалини в скринінгу ігрового розладу у жінок — News-Medical

Дослідники Женевського університету повідомили, що наявні інструменти скринінгу ігрового розладу можуть не повністю враховувати досвід жінок, які грають у відеоігри. Як повідомляє News-Medical, автори пов’язують це з тим, що критерії таких інструментів значною мірою формувалися на основі чоловічого ігрового досвіду.

Всесвітня організація охорони здоров’я визнала ігровий розлад у 2019 році та включила його до Міжнародної класифікації хвороб МКХ-11. За оцінкою, наведеною в матеріалі, цей розлад може стосуватися близько 3% людей, які грають у відеоігри. Його ознаками можуть бути дедалі частіша гра, труднощі зі скороченням часу за відеоіграми та продовження гри попри негативний вплив на повсякденне життя.

Невелике якісне дослідження

Науковці провели інтерв’ю із сімома людьми віком від 21 до 26 років — шістьма цисгендерними та однією трансгендерною людиною. Усі учасники не повідомляли про психічні розлади й грали у відеоігри щонайменше десять годин на тиждень. Результати роботи опублікували в журналі European Psychiatry.

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Учасники частіше надавали перевагу сюжетним та імерсивним іграм, зокрема рольовим іграм, симуляторам і головоломкам, а не змагальним іграм. Водночас багато з них не ототожнювали себе з образом геймера, який часто пов’язують із конкурентними онлайн-іграми.

Стрес і бар’єри для допомоги

Учасники також розповідали про періоди надмірної гри. Відеоігри могли бути способом упоратися з тривогою, стресом або емоційним напруженням і відволіктися від повсякденних проблем. За словами авторів, чинні інструменти скринінгу частіше зосереджуються на соціальних конфліктах і змаганні, тоді як емоційна саморегуляція може залишатися поза увагою.

Серед перешкод для звернення по допомогу учасники назвали побоювання осуду з боку фахівців, які можуть сприймати їх як ледачих або незрілих, а також уявлення про групи самодопомоги й служби підтримки як переважно орієнтовані на чоловіків. Дослідження також зафіксувало досвід сексистських коментарів, принижень і виключення жінок під час онлайн-ігор.

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