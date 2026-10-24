Уряд Гаутенгу заявив про 15 пунктів реєстрації для людей із залежністю — TimesLIVE

Уряд провінції Гаутенг у ПАР заявив, що 27 жовтня відкриє 15 пунктів реєстрації, аби скеровувати людей із залежністю від психоактивних речовин до лікування та програм відновлення. Реєстраційну кампанію очолять прем’єр провінції Паньяца Лесуфі й члени виконавчої ради, повідомляє TimesLIVE.

Захід приурочили до першої річниці кампанії Tswa Daar – Ke Moja, I am fine without drugs. Кампанія переходить до третьої фази, метою якої є полегшення доступу до належної допомоги для людей із залежністю та посилення профілактики вживання психоактивних речовин, зокрема серед молоді.

Оцінка потреб і направлення

Речник уряду Гаутенгу Елайджа Мхланга повідомив, що під час реєстрації проводитимуть скринінг, медичну та психосоціальну оцінку. Залежно від потреб людини можуть бути направлені на стаціонарне лікування, амбулаторні послуги або до програм підтримки в громадах.

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Звернутися до пунктів також можуть мешканці, які стурбовані залежністю близької людини. Влада закликає батьків, опікунів і освітян відкрито говорити з молодими людьми про вживання речовин, помічати ранні ознаки проблеми та своєчасно звертатися по допомогу.

Робота в п’яти регіонах

Реєстраційна кампанія охопить п’ять регіонів Гаутенгу: Йоганнесбург, Тшване, Екурхулені, Вест-Ренд і Седібенг. Окрім доступу до лікування, кампанія передбачає профілактичну роботу зі школярами, студентами та молодими дорослими.

До поширення профілактичних повідомлень планують залучати школи, релігійні організації, громадські групи та молодіжних лідерів. Мхланга також наголосив, що для відновлення важливі підтримка після лікування, участь родини та повернення людини до життя в громаді.

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