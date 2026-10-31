В Аделаїді пацієнт у критичному стані через менінгокок B — ABC News Australia

В австралійській Аделаїді молода людина перебуває на апаратах життєзабезпечення після діагностування інвазивної менінгококової інфекції групи B. Це 22-й зареєстрований випадок менінгококової хвороби у штаті Південна Австралія від початку року, тоді як за аналогічний період 2025 року повідомляли про 13 випадків, повідомляє ABC News.

Контакти отримали антибіотики

Служба охорони здоров’я Південної Австралії провела відстеження контактів пацієнта. Сімом людям, які тісно контактували з інфікованою особою, призначили профілактичні антибіотики. За словами головної посадовиці штату з питань громадського здоров’я Ніколи Сперрієр, ризик для широкої громадськості залишається низьким.

Менінгококова інфекція передається переважно за тривалого або дуже тісного контакту, зокрема між людьми, які живуть в одному домогосподарстві. Антибіотики мають зменшити носійство бактерії в носоглотці та запобігти її подальшій передачі.

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Заклик до вакцинації

Міністр охорони здоров’я Південної Австралії Блер Бойєр і Нікола Сперрієр закликали жителів штату активніше вакцинуватися від менінгококу B. За оцінкою Бойєра, щеплення мають приблизно 50% людей у штаті, які мають право на вакцинацію від менінгококу B.

У штаті вакцину безоплатно надають дітям віком від шести тижнів до 12 місяців, а також учням 10-го класу. До груп найвищого ризику належать маленькі діти та люди віком від 15 до 20 років.

Інвазивну менінгококову хворобу спричиняє бактерія Neisseria meningitidis. Її симптомами можуть бути висип, головний біль, гарячка, блювання, ригідність шиї та дискомфорт від яскравого світла. Захворювання може швидко прогресувати до сплутаності свідомості й шоку; за даними служби охорони здоров’я штату, навіть за швидкого лікування до 10% інфікованих можуть померти.

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