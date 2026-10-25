В Англії представникам етнічних меншин до 33% рідше діагностують рак молочної залози під час планового скринінгу. Водночас вони частіше отримують діагноз після термінового направлення через підозру на рак або під час екстреного звернення, повідомляє The Guardian.

Результати аналізу

Дослідники Університету Суррея проаналізували дані 86 564 дорослих, яким діагностували рак молочної залози у 2009–2019 роках. Вони використали дані Clinical Practice Research Datalink і наборів даних Cancer Registration Tumour and Treatment. Дослідження профінансувала благодійна організація Breast Cancer Now.

Аналіз засвідчив, що представники темношкірих, азійських та змішаних етнічних груп, а також люди з менш забезпечених верств до 31% частіше отримували діагноз після термінового направлення з підозрою на онкологічне захворювання. Імовірність встановлення діагнозу під час екстреного звернення в цих групах була до 37% вищою.

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Затримки з діагностикою і лікуванням

Окремо дослідники виявили гірші результати для людей із порушеннями інтелектуального розвитку. Час до встановлення діагнозу для них був на 18% довшим, ніж для людей без таких порушень, а очікування початку лікування — на 10% довшим.

Керівник дослідження, доцент Університету Суррея Роб Керрісон, зазначив, що нерівний доступ до скринінгу та своєчасного лікування може частково пояснювати відмінності у виживаності після раку молочної залози. За його словами, жінки з різних соціально вразливих і недостатньо охоплених медичними послугами груп рідше дізнавалися про хворобу завдяки скринінгу та нерідко довше чекали на початок лікування.

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