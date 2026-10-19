В Англії можуть закрити до 20 пологових відділень — The Guardian

В Англії до 20 пологових відділень Національної служби охорони здоров’я можуть закрити або змінити їхню роль через дефіцит лікарів і зростання кількості кесаревих розтинів. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на директора з гострої медичної допомоги NHS Alliance Меттью Гопкінса.

Централізація пологової допомоги

За словами Гопкінса, із 155 пологових відділень Англії, що працюють під керівництвом консультантів-акушерів, до 20 можуть припинити роботу або змінити формат. Він назвав неминучою концентрацію пологової допомоги в меншій кількості лікарень, щоб забезпечити безпечнішу та стійкішу допомогу матерям і новонародженим.

Найбільш уразливими він вважає невеликі підрозділи, де щороку приймають від 1 500 до 2 000 пологів. Такі заклади стикаються з браком акушерів-гінекологів, а поширення кесаревих розтинів потребує більшої кількості персоналу та операційних. Багато відділень, яким може загрожувати закриття, розташовані в сільських або прибережних районах, де особливо складно набирати медиків.

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Заперечення медичних організацій

Головна посадовиця з питань політики Королівського коледжу акушерок Ганна Леонард заявила, що жінки та родини розраховують на місцеві пологові відділення, тому високоякісна допомога має бути доступною поруч із домом. Президентка Королівського коледжу акушерів і гінекологів Елісон Райт зазначила, що перед закриттям підрозділів слід розглянути інші способи розв’язання кадрових проблем.

Пологове відділення North Devon District Hospital у Барнстаплі тимчасово закрили в серпні через нестачу персоналу. Траст Royal Devon University Healthcare мав вирішити, чи достатньо там лікарів для безпечного відновлення роботи. За оцінкою, через закриття 194 жінки народили в Ексетері, який розташований за 43 милі від Барнстапла; автомобілем ця поїздка займає близько 70 хвилин.

Зростання частки кесаревих розтинів

Професорка Оксфордського університету Маріан Найт раніше також закликала розглянути укрупнення пологових відділень. За наведеними даними, частка кесаревих розтинів в Англії зросла з 33% пологів у 2020 році до 45% торік. У звіті MBRRACE-UK зазначалося, що частина жінок, які померли під час пологів у 2022–2024 роках, зіткнулася із затримкою або перенесенням кесаревого розтину через відсутність акушера-хірурга чи вільної операційної.

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