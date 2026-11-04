В Англії після коригування показники госпіталізації різнилися від 2% до 42% — News-Medical

Дослідження даних відділень невідкладної допомоги в Англії показало суттєві відмінності у частці пацієнтів, яких госпіталізують після звернення. Після врахування характеристик пацієнтів, місцевості та практик лікарів загальної практики показники все одно коливалися від 2% до 42%, повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в Emergency Medicine Journal.

Понад 15 млн звернень

Науковці проаналізували анонімізовані національні дані про невідкладну допомогу та госпіталізації в лікарнях Англії за 2024–2025 роки. Після виключення записів із неповними даними до аналізу увійшли 15 201 063 звернення. У 26% випадків звернення до відділення невідкладної допомоги завершувалося госпіталізацією.

74% звернень припадали на будні дні, а 26,5% пацієнтів доставили швидкою допомогою. Ще 14% пацієнтів проживали в районах із найвищим рівнем соціально-економічної депривації.

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Відомі чинники пояснили лише частину розриву

Дослідники врахували тяжкість стану та інші характеристики звернення, спосіб прибуття, причину звернення, географічні дані, а також доступність і характеристики практик лікарів загальної практики. Вищу ймовірність госпіталізації мали літні люди, чоловіки та мешканці неблагополучних районів. Частіше до лікарні також потрапляли пацієнти, яких привезли швидкою, ті, хто звернувся в години, коли практики лікарів загальної практики не працювали, а також люди, які жили ближче до своєї практики.

Водночас усі три групи змінних пояснили лише близько 22% варіацій у показниках госпіталізації. Найвищі скориговані показники зберігалися у Північно-Східному та Північно-Західному Лондоні й на Південному Заході Англії, тоді як у Лінкольнширі, Йоркширі та на Північному Сході вони були близькими до середнього рівня.

Автори зазначили, що це спостережне дослідження не встановлює причинно-наслідкового зв’язку. На відмінності можуть впливати чинники, яких не охопили дані, зокрема відмінності в лікарняній культурі або організації медичних послуг. На думку дослідників, для скорочення непотрібних госпіталізацій ефективнішими можуть бути рішення, адаптовані до місцевих ресурсів, потреб пацієнтів і можливостей лікарень, а не єдиний національний підхід.

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