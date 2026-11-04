В Англії порушення пам’яті пов’язали з вищими шансами виявлення деменції — News-Medical

Дослідники в Англії проаналізували дані 7 023 людей віком від 50 років і встановили, що поєднання фізичної слабкості з порушеннями пам’яті пов’язане з вищими шансами виявлення деменції протягом приблизно десяти років. Як повідомляє News-Medical, найбільшу асоціацію виявили у людей, які мали проблеми і з пам’яттю, і з виконавчими функціями та/або швидкістю обробки інформації.

Три профілі когнітивної слабкості

Науковці використали дані English Longitudinal Study of Aging. Фізичну слабкість визначали за індексом, що містив 44 показники, а когнітивні функції оцінювали за допомогою завдань на негайне й відстрочене пригадування слів, називання тварин та пошук літер.

На початку спостереження критеріям когнітивної слабкості відповідали 646 учасників, або 9,2% вибірки. Їх поділили на три групи: 284 людини мали порушення виконавчих функцій та/або повільнішу обробку інформації без проблем із пам’яттю; 162 — лише порушення пам’яті; ще 200 — порушення пам’яті разом із труднощами виконавчих функцій та/або швидкості обробки інформації.

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Різниця в шансах виявлення деменції

Після врахування демографічних, соціально-економічних, освітніх і психосоціальних чинників когнітивна слабкість загалом була пов’язана з шансами виявлення деменції, вищими у 1,804 раза, ніж за відсутності такого стану. Для групи з ізольованим порушенням пам’яті цей показник становив 2,024 раза, а для учасників із поєднанням проблем пам’яті та інших когнітивних труднощів — 2,733 раза.

Водночас профіль із порушенням виконавчих функцій та/або уповільненням обробки інформації без проблем із пам’яттю не мав статистично значущого зв’язку з подальшим виявленням деменції. Нижчий рівень освіти, менші статки домогосподарства, депресивні симптоми та самотність по-різному були пов’язані з трьома профілями когнітивної слабкості.

Автори наголошують, що дослідження має спостережний характер і не встановлює причинно-наслідкового зв’язку. Деменцію під час подальшого спостереження визначали за повідомленнями про лікарський діагноз, оцінками інформантів та когнітивним скринінгом, а не лише за клінічно підтвердженими діагнозами.

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