В Англії проведуть перше у світі випробування аналізів крові на рак — TimesLIVE

В Англії проведуть клінічне випробування аналізів крові, які мають допомогти лікарям загальної практики раніше виявляти деякі поширені види раку та визначати можливе місце їхнього походження в організмі. У дослідженні братимуть участь щонайменше 200 лікарських практик Національної служби охорони здоров’я Англії, а кількість пацієнтів перевищить 20 тисяч.

Кого залучать до дослідження

До участі зможуть долучитися пацієнти віком від 45 років, які звернуться до лікаря зі скаргами на симптоми в черевній порожнині, зокрема постійне здуття живота або дискомфорт. Випробування охопить рак простати, яєчників, кишківника, підшлункової залози, шлунка та печінки — ці захворювання нерідко діагностують запізно.

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Як працюватимуть тести

Тести розробив Бірмінгемський університет. Вони аналізуватимуть зразки крові на ознаки кількох видів раку та використовуватимуть, зокрема, штучний інтелект і вимірювання білків у крові.

Як повідомляє TimesLIVE, це перше у світі дослідження, покликане встановити, чи можуть прості аналізи крові допомогти лікарям загальної практики швидше виявляти пацієнтів, яким може знадобитися термінове лікування. Після оцінювання результатів вирішуватимуть, чи впроваджувати такі тести в Англії на національному рівні.

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