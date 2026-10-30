В Англії та Канаді 54% учасників досягли ремісії діабету — ScienceDaily

У рандомізованому клінічному дослідженні, проведеному в Англії та Канаді, 54% учасників віком від 18 до 45 років із діабетом 2 типу та ожирінням досягли ремісії за 24 тижні інтенсивної програми. У групі звичайного медичного догляду цей показник становив близько 4%. Про результати, представлені на щорічній зустрічі Європейської асоціації з вивчення діабету та опубліковані в журналі The Lancet Regional Health Americas, повідомляє ScienceDaily.

Як проводили дослідження

Випробування провели у трьох дослідницьких центрах Англії та Канади, пов’язаних з Університетом Лестера, Університетом Макгілла та Університетом Альберти. До нього залучили 96 людей із раннім початком діабету 2 типу, які не застосовували інсулін. Середній вік учасників становив 38 років, а середній індекс маси тіла — 35,2 кг/м².

Учасники інтенсивної групи протягом перших 12 тижнів споживали 800–900 кілокалорій на день, виконували контрольовані аеробні та силові вправи двічі на тиждень, а також мали одне самостійне тренування щотижня. У наступні 12 тижнів вони переходили на раціон для підтримання зниженої ваги та продовжували займатися самостійно. На початку програми препарати для зниження рівня глюкози, а також ліки від артеріального тиску за відсутності альбінурії, скасовували під медичним наглядом.

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Ремісія та зміна ваги

Ремісією вважали рівень глікованого гемоглобіну HbA1c нижче 6,5% без препаратів для зниження глюкози щонайменше протягом 12 тижнів. Такий стан означає, що показники цукру в крові нижчі за діагностичний поріг без медикаментів, але не свідчить про остаточне вилікування діабету.

Через 24 тижні ремісії досягли 27 із 50 учасників інтенсивної групи та двоє з 46 осіб у групі звичайного догляду. Після статистичного коригування дослідники оцінили ймовірність ремісії для учасників інтенсивної програми як у 21 раз вищу. Середня маса тіла серед учасників групи втручання з доступними даними знизилася на 8,4 кг — зі 100,7 до 92,3 кг. У контрольній групі вона зменшилася на 1,2 кг — зі 103,2 до 102 кг.

Тяжких небажаних явищ у випробуванні не зафіксували. Водночас щонайменше один побічний ефект мали 43 із 50 учасників інтенсивної програми проти шести з 46 у контрольній групі. Найчастіше на ранньому етапі обмеження калорійності фіксували закреп, головний біль, запаморочення або втому. Автори наголосили, що потрібні триваліші дослідження, аби з’ясувати, чи вдасться зберегти втрату ваги, м’язову масу та ремісію поза умовами ретельного медичного супроводу.

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