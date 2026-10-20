В Англії виявили етнічні відмінності у поширеності рідкісних хвороб — News-Medical

Дослідники проаналізували медичні записи 62,5 млн людей в Англії та встановили, що широкі етнічні категорії можуть приховувати значні відмінності у поширеності рідкісних захворювань між окремими громадами. Як повідомляє News-Medical, роботу опублікували в журналі Scientific Reports.

Науковці використали пов’язані електронні дані Національної служби охорони здоров’я Англії щодо людей, які були живі станом на 31 липня 2023 року. Вони вивчили 406 рідкісних хвороб, діагнози яких фіксували з 1 січня 1990 року до 31 липня 2023 року. Щонайменше одне з цих захворювань мали 1 051 470 осіб, або 1,7% учасників аналізу. Цей показник стосується лише відібраних 406 хвороб, а не всіх рідкісних захворювань.

Відмінності між громадами

Поширеність хвороб стандартизували за віком і статтю, використовуючи дані перепису населення Англії 2021 року. Найпоширенішим серед досліджених станів була ревматична поліміалгія — 3139,5 випадку на мільйон людей. Далі йшли міжпередсердне сполучення — 2449,7 випадку на мільйон — та апное у немовлят — 1057,5 випадку на мільйон.

За шістьма широкими категоріями Управління національної статистики ревматична поліміалгія найчастіше траплялася серед білої групи, а міжпередсердне сполучення — у змішаній групі. Детальніша класифікація Національної служби охорони здоров’я показала різницю і всередині цих категорій: поширеність міжпередсердного сполучення серед людей білого та карибського походження становила 3721,5 випадку на мільйон, тоді як серед людей білого та африканського походження — 2372,1 випадку на мільйон.

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Для 227 захворювань, щодо яких було щонайменше по 100 пацієнтів, автори також оцінили демографічні відмінності. Відношення шансів відрізнялися від білої групи для 104 хвороб серед людей азійського або азійсько-британського походження та для 83 хвороб серед людей чорного або чорно-британського походження. Ці розрахунки не коригували за віком, рівнем депривації та іншими потенційними чинниками.

Зареєстровані випадки COVID-19

Позитивний тест на COVID-19 був зареєстрований у 32,8% людей із рідкісними захворюваннями та у 29% людей без них. У групі пацієнтів із рідкісними хворобами найбільша частка зареєстрованих інфекцій була серед білих британців — 33,7%. Серед людей чорного африканського походження вона становила 23,8%, серед циган або ірландських мандрівників — 24,1%, серед бангладешців — 27,2%, а серед пакистанців — 27,7%.

Автори наголошують, що йдеться саме про документально зафіксовані позитивні тести, а не про всі випадки інфікування. На ці відмінності могли впливати вік, склад захворювань, захисна поведінка та практика тестування. Дослідження має описовий характер і не встановлює причинно-наслідкових зв’язків.

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