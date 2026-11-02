В Англії запустять систему PEWS для виявлення погіршення стану дітей — The Guardian

В Англії Національна служба охорони здоров’я NHS England починає впроваджувати у відділеннях невідкладної допомоги систему раннього попередження про погіршення стану дітей — PEWS. Вона допомагатиме медикам швидше визначати, коли дитині потрібна терміновіша допомога, повідомляє The Guardian.

Оцінка життєвих показників

PEWS використовує бальну оцінку життєвих показників: артеріального тиску, частоти серцебиття та дихання, рівня кисню в крові й рівня свідомості. Високий бал сигналізує медичному персоналу про можливе погіршення стану дитини.

Систему вже застосовують для дітей, які перебувають у стаціонарах, однак ця зима стане першим періодом її використання у відділеннях невідкладної допомоги. Масове запровадження зробить PEWS найбільшою у світі стандартизованою системою такого типу.

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Врахування думки батьків

У NHS England наголосили, що PEWS не замінює професійного судження медиків і не скасовує необхідності дослухатися до дітей, батьків та опікунів. Їхні занепокоєння можуть стати підставою для негайного посилення медичної допомоги навіть за низького показника PEWS.

Система містить таблиці з урахуванням віку, які допомагають оцінювати ознаки погіршення стану немовлят, дітей і молодих людей. Її адаптували для швидкого ухвалення рішень у завантажених відділеннях невідкладної допомоги.

Щороку такі відділення в Англії відвідують понад 6 млн дітей. За даними NHS England, національну стаціонарну систему PEWS уже використовують понад 90 лікарень, а наявні дані свідчать про стабільно нижчі показники зупинки серця серед їхніх пацієнтів.

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