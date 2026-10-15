В Англії зростає рак кишківника й яєчників серед людей до 50 — ScienceDaily

В Англії захворюваність на рак кишківника та яєчників статистично значуще зросла серед людей віком до 50 років, тоді як у групі від 50 років такого підвищення не зафіксували. Це показало дослідження, опубліковане в BMJ Oncology, повідомляє ScienceDaily.

Науковці проаналізували реєстри Національної служби реєстрації захворювань Англії за 2001–2019 роки. Вони порівняли тенденції щодо понад 20 видів онкологічних захворювань у чоловіків і жінок віком від 20 до 49 років та серед людей від 50 років.

Зростання за кількома видами раку

Серед молодших жінок статистично значуще зростання виявили для 16 із 22 досліджених видів раку, а серед молодших чоловіків — для 11 із 21. У людей до 50 років частіше траплялися, зокрема, рак щитоподібної залози, печінки, нирок, жовчного міхура, кишківника, підшлункової залози, ротової порожнини, молочної залози та яєчників, а також множинна мієлома й рак ендометрія.

У молодших жінок швидше, ніж у старшій групі, зростала захворюваність на рак ендометрія, нирок, підшлункової залози, щитоподібної залози та множинну мієлому. Серед чоловіків таку тенденцію виявили лише для множинної мієломи.

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Надмірна вага пояснює лише частину тенденції

Дослідники зіставили дані з показниками куріння, вживання алкоголю, харчування, фізичної активності та індексу маси тіла. Надмірна вага була пов’язана з 10 із 11 видів раку, які детально оцінювали в роботі, проте не могла повністю пояснити зростання захворюваності.

Водночас більшість інших відомих поведінкових чинників ризику серед молодших дорослих залишалися стабільними або поліпшувалися. Наприклад, середнє щоденне споживання червоного м’яса серед чоловіків віком до 50 років зменшилося з 38 грамів у 2008 році до 17 грамів у 2018-му, а серед жінок — із 22 до 10 грамів. Однак понад 90% молодших дорослих у 2018 році все ще не споживали достатньо клітковини.

Можливі додаткові чинники

Автори наголосили, що дослідження має спостережний характер і не встановлює причинного зв’язку. Серед можливих чинників, які потребують подальшого вивчення, вони назвали репродуктивну історію, впливи в ранньому віці або до народження, зміни в діагностиці та виявленні раку, а також порушення кишкового мікробіому.

Попри тривожну тенденцію серед молодших людей, абсолютна кількість випадків раку, як і раніше, значно вища серед старших вікових груп.

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