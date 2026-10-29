В Аризоні у собаки підтвердили New World screwworm — The Hill

В американському штаті Аризона підтвердили перший випадок ураження домашнього собаки паразитичною мухою New World screwworm. Тварину оглянув ветеринар 26 жовтня в окрузі Кочіс, що межує з Мексикою, та виявив на її спині рану з личинками. Проведені дослідження підтвердили вид паразита, повідомляє The Hill.

Собака перебуває під наглядом ветеринарів

Департамент сільського господарства Аризони заявив, що тварина отримує ветеринарну допомогу. Відомство співпрацює з власником собаки та ветеринаром, який проводив огляд, щоб зібрати додаткову інформацію.

Головний ветеринар штату Раян Волкер заявив, що Аризона тривалий час готувалася до ймовірної появи паразита. За його словами, завдяки інформаційній роботі, координації та нагляду виробники, ветеринари й власники домашніх тварин у штаті знають, на які ознаки звертати увагу та як повідомляти про підозрілі випадки.

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71 підтверджений випадок у трьох штатах

Міністерство сільського господарства США підтвердило загалом 71 випадок New World screwworm у Техасі, Нью-Мексико та Аризоні. Станом на 29 жовтня активними залишалися 18 випадків. Лише один із них пов'язаний із дикою природою США, усі інші зафіксували серед свійських тварин.

New World screwworm — паразитична муха, що може потрапляти до тварин через відкриті рани, а її личинки живляться живими тканинами. Міністерство сільського господарства США зазначає, що паразит уражає худобу, домашніх тварин і дику фауну, а рідше — людей. Перший випадок цього паразита зареєстрували у червні в окрузі Завала в Техасі.

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