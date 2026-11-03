В Австралійській столичній території 57 людей померли в межах програми добровільної допомоги при смерті. Такі дані за період від 3 листопада 2025 року до 30 червня 2026 року містить перший звіт наглядової ради програми, повідомляє ABC News Australia.

Програма набула чинності 3 листопада 2025 року. За час, охоплений звітом, із запитом щодо участі звернулися понад 150 осіб, а 110 із них дійшли до етапу подання остаточного запиту.

Дані першого звіту

Медіанний проміжок між першим запитом і смертю становив 20 днів. Медіанний вік людей, які зверталися по інформацію про програму, сягав 77 років.

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Голова наглядової ради Дарлін Кокс заявила, що рада розглянула кожен випадок і не виявила значних проблем. За її словами, системних ризиків для безпеки не зафіксували, а законодавчі запобіжники працювали так, як передбачалося.

Умови програми

У червні 2024 року Законодавча асамблея Австралійської столичної території проголосувала за легалізацію добровільної допомоги при смерті. Уряд території називає свою модель найпрогресивнішою в країні.

Міністерка охорони здоров’я Маріса Патерсон зазначила, що правила програми не вимагають визначеного строку до смерті та не встановлюють обов’язкових часових інтервалів між її етапами. Влада території також закликала федеральний уряд розширити законодавство й скасувати положення Кримінального кодексу Співдружності, щоб дозволити телемедичні консультації з питань добровільної допомоги при смерті. Перегляд програми запланований на 2028 рік, тоді ж громада зможе надати свої відгуки.

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