Австралійські науковці опублікували в журналі Nature три дослідження, у яких пов’язали ділянки генетичного ризику 16 захворювань із можливими механізмами в конкретних типах імунних клітин. Команда Інституту медичних досліджень Гарвана, Дитячого дослідницького інституту Мердока, Університету Нового Південного Уельсу та інших партнерів визначила майже 1 500 генів, які можуть бути залучені до розвитку онкологічних, імунних і неврологічних хвороб, повідомляє News-Medical.

Дані мільйонів імунних клітин

Роботи стали першим значним результатом проєкту TenK10K, мета якого — дослідити генетичну мінливість і активність генів в імунних клітинах 10 тисяч людей. На першому етапі вчені секвенували геноми майже 2 тисяч австралійців і виміряли активність генів у понад 5 мільйонах їхніх імунних клітин.

Це дозволило співвіднести десятки мільйонів генетичних варіантів із типами клітин, у яких вони діють, та пов’язати їх із 16 захворюваннями і 44 характеристиками крові. Зокрема, дослідники виявили варіант, що підвищує експресію гена OSM у природних кілерах — клітинах імунної системи — і пов’язаний зі збільшенням ризику кишкового захворювання.

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Три рівні регуляції генів

Перша робота охопила 21 тисячу генів і виявила понад 180 тисяч поширених та рідкісних впливів генетичних варіантів на експресію генів. Майже 5 тисяч таких генів раніше не пов’язували з генетичним впливом на їхню активність у найбільшому попередньому дослідженні цільної крові. Дослідники також виявили 893 гени, пов’язані із захворюваннями або характеристиками крові, активність яких раніше не пов’язували з генетичною мінливістю.

Друге дослідження присвятили тандемним повторам ДНК — повторюваним послідовностям, важливим для регуляції генів. Команда ідентифікувала понад 69 тисяч варіантів таких повторів, пов’язаних зі змінами експресії генів, а також понад 200 генів, для яких повторювані послідовності ДНК можуть пояснювати генетичні зв’язки з імунними та кров’яними показниками.

У третій роботі науковці досліджували доступність хроматину — ступінь відкритості або ущільнення ДНК у клітині. Вони виявили понад 240 тисяч генетичних варіантів, пов’язаних із цим показником, та зв’язали понад 28 тисяч ділянок ДНК із генами, які вони регулюють. За оцінкою команди, аналіз доступності хроматину дав змогу пояснити ймовірну роль до 23% більшої кількості генетичних ділянок, пов’язаних із хворобами, ніж аналіз активності генів окремо.

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