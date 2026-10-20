В Австралії фрукти й солодкі напої пов’язали зі симптомами депресії — News-Medical

Австралійське трирічне дослідження за участю 6537 підлітків пов’язало більше споживання фруктів із нижчою імовірністю підвищених симптомів депресії та тривоги, а солодкі напої — з вищою імовірністю таких симптомів. Про результати роботи, опублікованої в журналі Child and Adolescent Mental Health, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

До аналізу залучили учнів 71 школи штатів Новий Південний Уельс, Квінсленд і Західна Австралія. На початку спостереження учасникам було приблизно 13 років; близько половини з них становили дівчата. Підлітки заповнювали цифрові анкети в сьомому класі, а також через один, два і три роки.

Дослідники оцінювали, скільки фруктів, овочів і підсолоджених цукром напоїв учасники споживали щодня. До останньої категорії віднесли газовані та спортивні напої, а також солодкі концентровані напої. Симптоми депресії й тривоги визначали за валідованими опитувальниками та пороговими значеннями, а не за клінічними діагнозами.

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Фрукти, овочі та напої

За скоригованими оцінками, кожна додаткова щоденна порція фруктів була пов’язана зі зниженням імовірності перевищення порогу симптомів депресії на 13%, а тривоги — на 7%. Одна порція фруктів у дослідженні дорівнювала 150 грамам.

Вище споживання підсолоджених напоїв було пов’язане з більшою імовірністю підвищених симптомів депресії та тривоги в обох статей. Оцінки цього зв’язку були чисельно вищими серед хлопців, особливо щодо тривоги, однак аналіз не встановив, чи була різниця між статями статистично значущою.

Для овочів статистично значущого зв’язку з жодним із двох показників не виявили. Автори враховували в аналізі вік, стать, фізичну активність, час опитування та рівень добробуту сім’ї. Водночас вони наголосили, що спостережний дизайн, самооцінка раціону та можливі невраховані чинники не дозволяють стверджувати, що зміна харчування запобігає психічним розладам.

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