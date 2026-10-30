В Австралії мобільна клініка слуху ризикує закритися — ABC News Australia

В Австралії мобільний проєкт Hear Our Heart Ear Bus Project, який безкоштовно перевіряє слух у дітей у Даббо та західній частині штату Новий Південний Уельс, може припинити роботу до середини наступного року. Організація втратила головного спонсора та шукає фінансування в обсязі до 400 тисяч австралійських доларів на рік, повідомляє ABC News Australia.

Тисячі тестів у віддалених районах

Проєкт, заснований наприкінці 2011 року при Dubbo District Deaf Club, щороку долає близько 9 тисяч кілометрів і робить понад 40 зупинок. У мобільній клініці безкоштовно обстежують дітей дошкільного та шкільного віку.

За останні п’ять років фахівці провели понад 10 тисяч тестів слуху, приблизно половину з них — для дітей з числа аборигенних народів регіону. Після обстежень 310 дітей направили до отоларингологів, а 51 дитині підібрали слуховий пристрій.

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Втрачено головного донора

Фонд Hall Foundation був основним спонсором ініціативи з 2018 року, однак зробив останній внесок у липні. Директорка проєкту Донна Різ заявила, що кошти насамперед необхідні для оплати праці персоналу.

Батько одного з пацієнтів Джоді Райт розповів, що завдяки випадковому скринінгу в мобільній клініці у його сина Елая виявили холестеатому — кісту за барабанною перетинкою. Хлопець переніс три операції з видалення новоутворення. За словами Райта, без безкоштовного сервісу родина не могла б оплатити необхідну допомогу.

Проєкт має на меті зменшити поширеність отиту та втрати слуху серед дітей з аборигенних народів і інших дітей регіону. За даними Австралійського інституту охорони здоров’я та соціального забезпечення, у 2022–2023 роках отит мали близько 8,8 тисячі дітей з аборигенних народів.

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