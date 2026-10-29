В Австралії можуть обмежити пептиди після смерті актора Нортона — The Guardian

В Австралії коронер штату Вікторія Девід Раян рекомендував Управлінню терапевтичних товарів Австралії переглянути терапевтичну користь і ризики пептидів CJC1295 та іпамореліну. Рекомендацію надали після смерті 75-річного актора, каскадера та майстра бойових мистецтв Річарда Нортона, який у березні 2025 року переніс зупинку серця після ін’єкції цих не схвалених речовин, повідомляє The Guardian.

Рекомендація коронера

Раян запропонував розглянути переведення CJC1295 та іпамореліну з категорії рецептурних препаратів до категорії, яка допускає їх використання лише в клінічних випробуваннях або для інших експериментальних цілей. На думку коронера, ці речовини не мають бути доступними для призначення медичними працівниками через невизначеність щодо їхньої терапевтичної користі та ризиків для пацієнтів.

Нортон звернувся до лікаря Джерзі Мухницького в березні 2025 року, оскільки цікавився пептидною терапією. У звіті коронера зазначено, що вони обговорили експериментальний характер лікування, потенційні ризики та відсутність інших схвалених альтернатив. Раніше іншій лікар призначав акторові пептиди через втому, біль у плечі та втрату м’язової маси.

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Ін’єкції та розслідування

Після аналізів крові Нортон підписав форму інформованої згоди, де були описані можливі переваги та ризики, зокрема анафілаксія. 19 березня йому призначили ін’єкції CJC1295 та іпамореліну. Через тиждень актор сказав, що почувається добре і терапія полегшує симптоми.

28 березня Нортон повідомив медсестрі, що вводив подвійну від призначеної дозу обох пептидів. Медсестра порадила йому з наступного тижня дотримуватися призначеного дозування. Лікар також призначив ще два пептиди для поліпшення функцій організму та зменшення болю. Через кілька годин після ін’єкції CJC1295 та іпамореліну Нортон відчув жар і почервоніння, а згодом знепритомнів. Він помер 30 березня 2025 року в лікарні Alfred Hospital.

Медична рада Австралії розслідувала дії Мухницького. Незалежний експерт дійшов висновку, що недостатньо доказів безпечності, ефективності або користі CJC1295 та іпамореліну для людей, а медичні записи лікаря були нижчими за очікуваний стандарт. Лікар визнав критику, висловив жаль родині Нортона та заявив, що не призначатиме пептиди без переконливих клінічних доказів. Рада визнала, що подальші регуляторні заходи не потрібні, але зобов’язала його пройти індивідуальне навчання з ведення медичної документації та клінічного менеджменту.

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