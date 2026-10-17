В Австралії представили настанови з лікування симптомів менопаузи — ABC News Australia

В Австралії Королівський австралійський і новозеландський коледж акушерів і гінекологів (RANZCOG) представив нові клінічні настанови для лікування симптомів менопаузи. Документ має допомогти лікарям і пацієнткам орієнтуватися серед доказових методів терапії та протидіяти дезінформації про лікування, повідомляє ABC News.

Настанови стосуються жінок віком від 40 років і охоплюють вазомоторні симптоми, зокрема припливи жару та нічну пітливість, а також сечостатеві прояви — сухість піхви й часті позиви до сечовипускання. Менопаузу визначають після 12 місяців від останньої менструації.

Варіанти терапії

У рекомендаціях наведено можливі методи лікування різних симптомів, зокрема менопаузальну гормональну терапію, акупунктуру та гіпноз. Доступні докази для цих підходів оцінено за шкалою від дуже низького до високого рівня. Пацієнткам, які застосовують менопаузальну гормональну терапію, радять щороку проходити огляд у лікаря.

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Водночас автори документа зазначили, що недостатньо доказів того, що лише схуднення або фізична активність поліпшують припливи жару чи нічну пітливість. Також бракує доказів ефективності гіпнозу для покращення сну.

Рекомендації для лікарів

Голова групи з розроблення настанов Катріона Мелвілл заявила, що документ має надати медикам чіткі доказові рекомендації для обговорення доступних варіантів із пацієнтками. Зокрема, жінкам із раком молочної залози в анамнезі можуть запропонувати вагінальний естроген для полегшення симптомів менопаузи.

Настанови не охоплюють питання щільності кісткової тканини, болю в суглобах, лібідо, депресії чи тривожності. Вони також заохочують лікарів запитувати пацієнток, які наближаються до менопаузи, про симптоми, що турбують їх, зокрема якщо доступ до лікування може бути ускладненим.

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