В Австралії родичі частіше чинили фізичне насильство над дітьми — News-Medical

В Австралії нове дослідження показало, що фізичне насильство над дітьми найчастіше вчиняють члени родини, а не працівники установ. Як повідомляє News-Medical, дослідники проаналізували дані 2623 людей, які розповіли про пережите в дитинстві фізичне насильство.

Раніше команда дослідників повідомляла, що фізичного насильства в дитинстві зазнали 32% австралійців. Нова робота була присвячена тому, ким були кривдники та в якому віці найчастіше відбувалися такі випадки. За її даними, приблизно кожна четверта молода людина зазнала фізичного насильства з боку батьків, найчастіше — до десятирічного віку.

Родинні та інституційні кривдники

До родинних кривдників автори зарахували біологічних батьків, вітчимів і мачух, партнерів батьків та інших дорослих родичів. Інституційними кривдниками вважали вчителів, дорослих у релігійних організаціях, тренерів та інструкторів.

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Автори наводять показники 84,8% для фізичного насильства з боку членів родини та 4,3% — з боку інституційних кривдників. За їхніми висновками, імовірність зазнати насильства від члена родини була приблизно у 20 разів вищою, ніж від представника установи. Дівчата частіше, ніж хлопці, повідомляли про фізичне насильство в родині: 28,6% проти 24,4%.

Дані про насильство з боку батьків

Серед дорослих, які повідомили про насильство до десятирічного віку, кожен третій назвав кривдниками обох батьків. Якщо насильство вчиняв лише один із батьків, хлопці вдвічі частіше називали батька, ніж матір: 10,6% проти 4,4%. Серед дівчат такої різниці дослідження не виявило.

Фізичне насильство може включати удари, штовхання та удари ногами, а також побиття, удари кулаком, душіння чи опіки. У джерелі наголошується, що насильством можуть вважатися й випадки без тривалих травм. Дослідження опубліковане в журналі Child Maltreatment.

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