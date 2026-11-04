В Австралії у 35% немовлят із підозрою на алергію не було реакції на арахіс — News-Medical

В Австралії 35% немовлят, які нещодавно мали реакцію на арахіс і позитивний тест на алергію, не відреагували на арахіс під час контрольованої пероральної харчової проби. У межах оцінювання національної програми ADAPT обстежили 1275 дітей віком до 18 місяців, із яких 778 пройшли таку пробу, повідомляє News-Medical.

Як проводили проби

Дослідження проводили Інститут дитячих досліджень Мердока, Національний центр передового досвіду з алергології та 10 державних педіатричних лікарень Австралії. Учасників приймали у штатах Вікторія, Новий Південний Уельс, Квінсленд, Південна Австралія та Західна Австралія.

Під час пероральної харчової проби дитині під медичним наглядом поступово давали дедалі більші дози арахісу, щоб перевірити наявність алергічної реакції. Реакція виникла у 65% дітей, зокрема 12% пережили анафілаксію. За даними дослідників, усі епізоди безпечно контролювали медичні команди, які проводили проби.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Подальше лікування

Дітей, у яких не було реакції, визнали толерантними до арахісу та скасували їм позначку про алергію. Вони могли регулярно вживати арахіс у формі, що відповідає віку, зокрема арахісову пасту.

Майже всі немовлята, які відреагували на пробу, надалі перейшли до пероральної імунотерапії арахісом. Це лікування передбачає щоденні дози арахісу для формування толерантності. За результатами оцінювання, терапію успішно розпочали 97,5% таких дітей, а початкову дозу визначали за результатами проби.

Результати опублікували в журналі The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. Керівниця програми ADAPT професорка Кірстен Перретт заявила, що клінічної історії та початкових алергологічних тестів у багатьох випадках було недостатньо для точного встановлення алергії на арахіс. Вона зазначила, що контрольовану пероральну харчову пробу слід регулярно розглядати для підтвердження діагнозу перед початком імунотерапії.

Читай нас у