В Австрії створили перший атлас старіння ендотеліальних клітин людини — News-Medical

В Австрії міжнародна група дослідників під керівництвом Лаури де Роой із Центру молекулярної медицини CeMM Австрійської академії наук створила Human Aging Endothelial Cell Atlas — комплексний атлас вікових змін ендотеліальних клітин, які вистилають внутрішню поверхню кровоносних судин. Як повідомляє News-Medical, робота об’єднала дані про активність генів у понад 375 тисячах людських клітин із 290 зразків та 12 тканин.

Дані з 34 досліджень

Команда проаналізувала результати 34 раніше опублікованих досліджень із застосуванням одноклітинного аналізу. Дослідники зосередилися на тканинах, класифікованих як здорові або без діагностованих захворювань, щоб відокремити зміни, пов’язані зі старінням, від змін, які насамперед можуть бути наслідком хвороб.

Ендотеліальні клітини регулюють кровотік, контролюють проникнення речовин до навколишніх тканин і беруть участь у реакціях на ушкодження. Вони також мають спеціалізовані функції в різних органах: зокрема, формують захисний бар’єр у мозку та підтримують фільтрацію в нирках.

Старіння судин відрізняється між тканинами

Атлас показав, що вікові зміни ендотелію відрізняються залежно від частини судинної системи та тканини. У клітинах, що вистилають вени, в осіб старшого віку виявили нижчу активність кількох генів, пов’язаних з утворенням судин. Автори зазначають, що це може бути пов’язано зі зниженням здатності судин до оновлення, хоча безпосередньо відновлювальну здатність у дослідженні не вимірювали.

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У кількох тканинах також виявили підвищену активність генів, асоційованих із запаленням і клітинним старінням — станом, за якого клітини припиняють ділитися та можуть впливати на своє оточення. Окремо дослідники описали вікові зміни у генах, що допомагають ендотеліальним клітинам реагувати на механічні сили кровотоку та навколишнє середовище.

Спостереження щодо білка YAP

Експерименти зі шкірою людини показали, що у донорів старшого віку білок YAP, залучений до відповіді клітин на механічні впливи, частіше виявляли в ядрах ендотеліальних клітин. Дослідники поки не визначили, чи допомагає це клітинам пристосовуватися до вікових змін, чи, навпаки, сприяє погіршенню функції судин.

Результати опубліковано в журналі Nature Aging. Автори наголошують, що дослідження порівнювало людей різного віку, а не відстежувало зміни в одних і тих самих учасників упродовж життя. Крім того, висновки обмежує неповна інформація про спосіб життя та медичну історію донорів.

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